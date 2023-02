Pallanuoto: Rari Nantes Imperia fermata a Chiavari col punteggio di 8-16

Usciti per limite di falli Cipriani e Grosso (I); Antonucci e Chiavaccini (C ) nel terzo tempo, Mazzariol, Milani, Porro , Taramasco (I) e DellaCasa (C ) nel quarto. Sup. Num: Chiavari 11/19 + due rigori (uno realizzato e uno parato); Imperia 3/16 + 5 rigori (quattro realizzati e uno sbagliato)