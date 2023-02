Calcio, Promozione: il Ventimiglia sempre più convincente supera la quotata Sampierdarenese per 3-1

Il Ventimiglia, non si ferma più. Approfittando del doppio turno casalingo, dopo aver battuto 7 giorni fa, il Borghetto, supera anche la quotata Sampierdarenese attualmente quarta forza del campionato e, con questa seconda vittoria consecutiva, i frontalieri confermano il 5° posto in classifica in coabitazione con il Borzoli. Come la scorsa settimana, sono andati ancora a segno l'esperto Musumarra e il sempre più emergente Sparma (sesta rete in campionato), a loro si è aggiunto il rientrante Gambacorta.



Da subito, i genovesi si sono fatti pericolosi dalle parti del rientrante Scognamiglio il quale al 22', doveva intervenire deviando in angolo una punizione di Argeri. I locali, rispondevano con un tiro di Aretuso al 35' deviato in extremis dalla difesa ospite che si rifugiava deviando in corner. Dalla susseguente azione, nasceva il gol del vantaggio del Ventimiglia: lo realizzava Sparma, il quale, dalle retrovie riceveva un pallone da mettere in rete sul palo lontano. Al 42', il raddoppio: imbucata di Aretuso in area per Musumarra che prontamente gira in rete. Al 46', nel minuto di recupero, i genovesi riaprono la partita grazie a una incursione lungo la fascia sinistra con pallone poi in area ventimigliese sul quale si avventava Salmaso che centrava l'angolo.



In apertura di ripresa, gli ospiti effettuano un doppio cambio per cercare di rimontare il risultato; ma è sempre il Ventimiglia a rendersi più pericoloso, al 6' con un tiro di Rea che sorvolava di poco la traversa e all'8' con Musumarra che creava scompiglio nella difesa genovese con tiro conclusivo che il portiere Lo Vecchio gli respingeva. Al 9', una punizione di Ventre impegnava ancora il portiere Lo Vecchio che alzava il pallone sopra la traversa .La rete che blindava la vittoria per i frontalieri, nasceva da una iniziativa di Ala che destreggiandosi sulla destra, pennellava un pallone per Gambacorta (entrato in campo da poco), che di testa appoggiava in rete chiudendo ogni tentativo di rimonta degli ospiti.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Giglio, Rea, Peirano, Musumarra, Ierace, Sparma, Aretuso, Addiego, Ventre, Ala. Allenatore: in panchina Lamberti( Massullo era squalificato). Sono subentrati: Schittzer, Oliveri, Akkioui, Bertone e Gambacorta.



SAMPIERDARENESE: Lo Vecchio, Bruni, Cadenasso, Gallo, De Simone, Mastrogiovanni, Biagini, Salmaso, Fiorucci, Argeri, Durante. Allenatore: Pittaluga. Sono subentrati: Signorastri, Costa e Firrarello.



Arbitro: Daniel Vergani (Sez. Savona). Assistenti: Mario Preci (Sez. Savona), Thomas Cambiaso (Sez. Imperia).