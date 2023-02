Calcio: non basta la rete di Schillaci, Ospedaletti superato in rimonta dal Borzoli

All’Ospedaletti non basta una prestazione di livello sul campo di una formazione in piena lotta playoff. Contro il Borzoli gli orange escono confitti di misura, superati in rimonta dopo l’iniziale vantaggio.



Ospiti pericolosi dopo soli quattro minuti di gioco con Manno che coglie in pieno l’incrocio dei pali. Il vantaggio dell’Ospedaletti arriva al minuto 18 con un’azione corale culminata con l’assist di Alasia per Schillaci che firma l’1-0. La prima frazione di gioco scorre senza particolari pericoli per gli orange, abili a tenere il campo.

Nella ripresa il Borzoli cambia tre uomini e la gara prende una piega diversa. Al 53’ arriva il pari con uno sfortunato rimpallo che vede Gagliardi deviare la sfera nella propria porta. Cassini ci prova poi con un tiro dalla distanza, ma Belloro blocca senza troppe difficoltà. A tre minuti dal 90’ sil Borzoli chiude la contesa concretizzando un’azione di contropiede con la rete di Bono.



“Una partita affrontata bene, loro si sono dimostrati molto bravi nel palleggio mentre noi abbiamo provato a rompere il gioco e ripartire riuscendoci con l’incrocio di Manno e il gol di Schillaci - commenta mister Espinal al termine della gara - abbiamo fatto una partita ordinata tenendo bene l’iniziale vantaggio, poi è arrivata un’ingenuità su calcio d’angolo e loro sono stati bravi a trovare il gol a tre minuti dalla fine. Merito loro che ci hanno creduto sino all’ultimo”.

Borzoli - Ospedaletti 2-1

Marcatori: 18’ Schillaci, 53’ Gagliardi (aut), 87’ Bono

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Barbagallo, 3 Bestagno (14 Vicari), 4 Costo (18 Calvini), 5 Costo, 6 Gagliardi, 7 Russo, 8 Cassini V., 9 Alasia G., 10 Schillaci (17 Sabre), 11 Manno (15 Saih)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 16 Siberie

Allenatore: Josè Espinal

Borzoli: 1 Belloro, 2 Lo Stanco (16 Raso), 3 Camera, 4 Ravera (14 Allocca), 5 Zani, 6 Guidotti, 7 Bevegni, 8 Ottonello (15 Bono), 9 Balestrino, 10 Provenzano (20 Volpe), 11 Piccarreta (18 Delgado Gamorra)

A disposizione: 12 Calizzano, 13 Cuman, 17 Stefanelli, 19 Sarno

Allenatore: Enrico Valmati

Arbitro: Sig. Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Gabriele Mel (Albenga); 2° Sig. Ayoub Chamchi (Savona)

Ammoniti: Gagliardi, Cassini V., Saih, Alasia G., Bestagno, Zani, Lo Stanco