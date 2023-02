Calcio: doppietta di Ravoncoli porta l'Imperia alla vittoria in casa contro il Rapallo

Imperia – Rapallo Ruentes 2-0

La doppietta di Ravoncoli stende il Rapallo portando all'Imperia altri 3 punti fondamentali. Prossimo appuntamento è mercoledì con la sfida di Coppa Italia contro il Cast Brescia alle ore 14.30 al “Nino Ciccione”.

CRONACA:

Primo Tempo

Fischio di inizio alle ore 15:02

2' Imperia in attacco il cross di Ravoncoli per il colpo di testa di Saviozzi finisce di poco a lato

5' cross di Giglio dal fondo parato da Longato

6' pericolo per l'Imperia Ozuna Mejia sbaglia il goal dello 0-1 a tu per tu con Cella

7' tiro di Campelli dal limite dell'area fuori di poco alla destra di Longato

13' lancio di Fatnassi per Giglio che si invola verso la porta ma Longato esce bene e sventa la minaccia

22' pallone filtrante di Ravoncoli per Giglio che si invola verso la porta ma Longato gli nega il goal

25' cross di Campelli dalla destra Ravoncoli tenta l'acrobazia ma colpisce male il pallone che va a lato

26' Saviozzi in pressing recupera il pallone al limite dell'area avversaria prova il tiro ma finisce di poco alto

28' cross di Ravoncoli dalla sinistra Saviozzi si avventa sul pallone ma da due passi non gli riesce il tap-in

30' tiro di punizione di Casanova, la difesa dell'Imperia spazza il pallone

33' tiro di Saviozzi dal limite dell'area che sfiora il palo alla destra di Longato

36' ammonizione Chiappe

38' Goal Ravoncoli, entra in area dopo un rimpallo e mette il pallone alle spalle di Longato

45' cross su punizione di Sancinito il pallone arriva a Saviozzi che tira da buona posizione ma il pallone viene deviato da un difensore in calcio d'angolo

l'arbitro assegna 1' di recupero

FINE PRIMO TEMPO

Secondo Tempo

cambio a inizio ripresa per il Rapallo: Casanova per Bondi e Anaya Ruiz per Patini



9' passaggio filtrante di Campelli per Ravoncoli che entra in area e con un rasoterra trafigge Longato per la seconda volta

12' punizione di Saviozzi ma il tiro è centrale e viene bloccato facilmente da Longato

15' sostituzioni per il Rapallo entrano Bacherotti e Costa, entrano Scarf e Matarozzi

19' passaggio di Fatnassi per Campelli che tira al limite dell'area alto sopra la traversa

20' traversa per l'Imperia il tiro di Gandolfo si stampa sul legno a portiere battuto

24' Saviozzi ruba palla a un difensore e lancia Campelli il cui tiro da posizione defilata finisce sull'esterno della rete

30'cambio per l'Imperia, esce Gandolfo ed entra Bourkaa

32' su calcio d'angolo battuto da Sancinito, colpo di testa di Bourkaa ma viene parato

35' nuovo cambio per l'Imperia entra Minasso esce Campelli

37' su cross di Virga Minasso la appoggia di testa per Saviozzi che tira di poco alto

vengono assegnati 3' di recupero

44' cambio per l'Imperia entra Ardissone e esce Saviozzi

Fischio finale al 48'

TABELLINO:

IMPERIA: Cella,Ravoncoli,Gandolfo(Bourkaa), Sancinito, Guida, Taddei, Virga, Giglio, Fatnassi, Campelli(Minasso), Saviozzi

A disposizione: Bova, Panaino, Bourkaa, Plando, Lanteri, Moro, Morchio, Minasso, Ardissone

Allenatore: Solari



RAPALLO RUENTES: Longato, Cristiani, Scarf(Bacherotti), Picasso, Chella, Chiappe, Casanova(Bondi), Castro, Anaya Ruiz(Patini), Ozuna Mejia, Matarozzi(Costa)

A disposizione: Addamo, Costa, Cova Ferrando, Bacherotti, Bondi, Patini

Allenatore: Tuccio

Arbitro: Costanzo Cafaro di Bra

Assistenti: Sara Selvini e Davide Botto di Genova

Gol: Ravoncoli (I)

Ammoniti: Chiappe (R)