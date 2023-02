Il palco dell’Ariston profetico per chi vincerà lo scudetto

Il palco dell’Ariston è stato in questi anni alquanto profetico per la vittoria dello scudetto e questo lo sa benissimo anche Amadeus, re indiscusso del Festival di Sanremo e grande tifoso dell’Inter. L’anno in cui si aggiudicò lo scudetto la Juventus c’era Cristiano Ronaldo come spettatore d’eccezione per la sua Georgina, chiamata nel ruolo di co-conduttrice per una serata. Amadeus si ritrovò a ricevere in regalo proprio la maglia della Juventus e quell’anno poi toccò ai bianconeri vincere lo scudetto.

Poi è stata la volta della maglia del Milan che fece la sua apparizione all’Ariston ed anche in questo caso si è avverata la profezia, con la squadra di Pioli che si è aggiudicata lo scudetto. Quest’anno è toccato invece al Napoli, Amadeus ha ricevuto in dono proprio la maglia azzurra e con molta probabilità la squadra di Spalletti riuscirà a coronare il sogno del terzo scudetto. Al momento le scommesse calcio sono alquanto scontate a riguardo, la vittoria del Napoli è super quotata, visti i 15 punti di vantaggio nei confronti dell’inseguitrice Inter.

I problemi di mercato del calcio italiano

Tutto lascia pensare quindi come il campionato di Serie A sia terminato da un bel po’ di tempo, ora si sta cercando solo di capire quando effettivamente la matematica potrà premiare i partenopei. Il prossimo anno sarà curioso vedere quale maglia verrà regalata ad Amadeus sul palco dell’Ariston, visto come sia una sentenza per la vittoria dello scudetto. Sanremo porta bene non solo per i cantanti che partecipano in gara, ma anche per il calcio italiano, c’è sempre questo filo conduttore tra musica e Serie A.

Mentre però il mercato discografico si sta riprendendo alla grande, dopo un periodo piuttosto complicato, per il calcio italiano c’è ancora tanta strada da fare, con molte squadre che devono fare i conti con i bilanci in rosso ed un mercato piuttosto povero. Una condizione che è possibile notare proprio durante le varie sessioni di calciomercato, non più catalizzate da spese folli da parte dei grandi club della nostra Serie A. Ciò è stato notato anche con il riassunto del calciomercato invernale, considerato praticamente nullo e che ha visto solo le squadre più ricche della Premier League spendere per rinforzare le proprie rose.

I casi emblematici di Inter e Milan

In Italia nessuna squadra ha avuto modo di rinforzarsi realmente, anzi si è pensato più che altro a cedere qualche calciatore per fare cassa, ma con scarsi risultati. L’Inter sperava di poter rinnovare il contratto di Skriniar, visto come sia in scadenza a giugno, ma si è ritrovata con un pugno di mosche in mano.

Sono stati sbagliati i tempi, come raccontato anche da Enzo Gambaro in un’intervista rilasciata a Fulvio Collovati. Bisognava vendere lo slovacco durante lo scorso mercato estivo, ora invece l’Inter perderà Skriniar a zero a giugno. Un errore grave per la società nerazzurra. Anche il Milan però si ritrova con una situazione importante da dover gestire meglio, Leao ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e visto come sia complicato rinnovarlo, il consiglio di Gambaro è di venderlo durante la prossima estate per evitare di perderlo a zero come fatto con altri campioni come Kessié, Donnarumma e Calhanoglu. Vedremo come si muoveranno queste squadre in vista del calciomercato estivo.