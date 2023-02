Festa San Benedetto a Taggia, Presidente Toti premia vincitori: "Manifestazione unica e bellissima, nostre tradizioni base per costruire futuro"

"Rivolgo i complimenti a tutti Rioni di Taggia perchè quello che avete realizzato è il frutto di una passione, di una capacità e di un lavoro che non durano solo i giorni di questa festa ma tutto l'anno e si tramandano di generazione in generazione. E questo rende unica e bellissima questa manifestazione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi ha partecipato ai festeggiamenti del 40° anniversario di San Benedetto a Taggia, premiando i due Rioni vincitori (foto allegate).



"Finalmente quest'anno siamo tornati a stare tutti insieme in questa piazza: ero stato qui prima del Covid - ricorda Toti - che per tre anni ha impedito lo svolgimento di questa bellissima festa ed è stato un dolore non solo, certamente, per le perdite subite da ciascuno ma è stato un dolore anche non poter stare insieme, non poter celebrare le nostre tradizioni. Questo però - prosegue - consente a tutti noi oggi di comprendere appieno il valore del presente: ricordarci chi eravamo, come siamo arrivati fin qui e le nostre tradizioni è il modo migliore per costruire il futuro dei nostri figli e nipoti. È stato uno spettacolo straordinario", conclude Toti. Presente anche l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola: "Regione Liguria è sempre al fianco del Comitato di San Benedetto e del Comune a sostegno di questa manifestazione. Un'edizione importante per i 40 anni della festa, che valorizza le nostre tradizioni e le tramanda alle nuove generazioni".