40° Festeggiamenti di San Benedetto a Taggia: il direttore degli Uffizi guida la giuria tra le ambientazioni (fotogallery)

A Taggia c'è anche il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt. L'importante autorità è tra ii giurati per il 40° anniversario dei Festeggiamenti di San Benedetto a Taggia. Artigianato, spettacoli e intrattenimento hanno accompagnato le tante persone ieri accorse per assistere alla battaglia che rievocava la guerra dei trent’anni al campo ippico e a seguire la disfida in piazza Cavour, oltre alle grandi risate in compagnia di Enrique Balbontin

Ieri sera nel Convento dei Domenicani di Taggia si è tenuta una cena per ringraziare in prima battuta tutti i membri del comitato, tra cui, Uberto Aschero, Valter Martini, Emiliana Ferraro, Roberta Cilento, Daniela Zanetti, Andrea Novella, Lorenzo Principato, Dino Bracco, Lorenzo Barla, Giuseppe Alessi, Lucio Cava, Maurizio Cava

Il maltempo non ha fermato i festeggiamenti. Questa mattina la giuria accompagnata dalle autorità ha assistito a tutte le scenette allestite dai 10 rioni quest'anno in gara. Un numero ancora più grande rispetto alle passate edizioni di San Benedetto. Tra le autorità politiche presenti durante il giro c’erano, vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana e la consigliere regionale Chiara Cerri, il sindaco Mario Conio, gli assessori Laura Cane, Manuel Fichera, Barbara Dumarte, Daniele Festa e i rappresentanti del Comune di Verbicaro. Nel pomeriggio sono attesi anche il senatore Gianni Berrino e l'assessore regionale Marco Scajola per il momento clou dei festeggiamenti.

Infatti, nel primo pomeriggio dalle 15.30, dalla piazza del Colletto partirà il Corteo Storico in costumi d'epoca. Il gruppo sfilerà nelle vie del centro storico fino ad arrivare con un trionfale ingresso in via Soleri e quindi sfilare davanti al palco in piazza Cavour. Alle 17 inizierà quindi la cerimonia di premiazione.

(Nella gallery anche alcune foto del nostro lettore Mauro Donzella che ringraziamo ndr)