Riprende il campionato di Serie C Maschile di volley, il Grafiche Amadeo in casa per difendere il primo posto in classifica

Riprende il campionato regionale di Serie C Maschile, il Grafiche Amadeo scenderà in casa domenica a Villa Citerà, alle ore 18.00 contro il Volley Finale Ligure.

La squadra, in formazione al completo con il solo dubbio sul centrale Cirilli Riccardo, è pronta e concentrata per difendere il primo posto, infatti dopo la sentenza del giudice unico che ha visto la vittoria per 3 set a 0 contro il Volley Carcare (ndr la partita era finita sempre con la vittoria delle Grafiche ma per 3 a 2) il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo è stata proiettata al primo posto in classifica a apri merito con il Volley Lavagna ma con miglior differenza set.