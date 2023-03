Calcio: settore giovanile, domani a Caramagna torna l'appuntamento con "Noi CSIamo"

Pacifica invasione domenica mattina a Caramagna. Tutti i pulcini delle sette squadre che partecipano al Campionato provinciale del CSI, con i rispettivi allenatori e genitori. Invaderanno fin dal mattino la frazione di Imperia. Sarà una giornata di festa dello sport (poco) della genitorialità, della partecipazione e della convivialità (tanta). Perché domenica prossima il campionato provinciale CSI ha una pausa agonistica, ma non sociale. Le sette compagini che ne fanno parte a livello provinciale, si incontreranno a Caramagna, per la classica giornata sociale del “NOI CSIAMO” che rientra nella tradizione del Centro Sportivo Italiano.

“Il Centro Sportivo Italiano è la più antica associazione polisportiva attiva in Italia. La sua fondazione risale al 1944, su iniziativa della Gioventù italiana di Azione Cattolica, idealmente volendo proseguire l'esperienza della Federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane (FASCI). Questa fu creata nel 1906 sempre dall'Azione Cattolica – spiega Giampiero Boeri dell’ASD Badalucco - e poi sciolta nel 1927 dal fascismo. Per la rinascita bisogna aspettare il 1944. Da allora il CSI ha sempre cercato di incentivare lo sport, come strumento per l’educazione, la crescita e l’aggregazione sociale e la lotta all’emarginazione delle periferie, attraverso il volontariato, con il pieno coinvolgimento delle famiglie. In Italia il CSI è diffusissimo, quasi a livello capillare. Dagli anni duemila, questa formula di sport, genitori, volontariato e partecipazione si è diffusa anche in alcuni paesi dell’America latina e del continente africano. Con l’obiettivo della promozione e della difesa dei bambini, attraverso sane attività sportive.”

L’ASD Badalucco 2009, con tutti i pulcini della squadra di calcio, bambini dai 4 ai dieci anni, accompagnati dai genitori e dagli allenatori sarà presente a Caramagna. Qui Roberto Barla, il padrone di casa, esponente del nutrito club locale, che mette in campo ben due squadre, ha già organizzato tutto per una giornata che si presente ricca di divertimento gioco e coinvolgimento, anche dal punto di vista gastronomico. Saranno presenti tutte le compagini sportive che partecipano al campionato CSI di calcio per gli under 10. Parliamo di: Riva Ligure, Caramagna rossa e Caramagna blu, Borgo di Sanremo e Sanremo, Oratorio di Piani di Imperia e Badalucco.

“La manifestazione del NOI CSIAMO prevede il raduno di tutti al Centro Pastorale “G. Marello”, in via Airenti 422 a Caramagna già alle dieci e mezza – spiega Giampiero Boeri – Nell’ambito della giornata saranno organizzate partitelle non competitive, di dieci minuti, riservate ai bambini ed alle bambine nate dal 2014 al 2016. Il pubblico sarà costituito dagli accompagnatori dei bambini, soprattutto genitori. I quali avranno il tempo di socializzare. Poi tutti a pranzo. Con 12 euro il Caramagna, che ha organizzato l’evento, fornirà un pranzo completo dalla pasta al dolce per adulti e bambini”

L’attività sportiva vera e propria riprenderà per il Badalucco, l’undici marzo. Si incontrerà con i pari età del Sanremo. Poi si andrà avanti fino a domenica 16 aprile a Badalucco, con i play off, mattino e pomeriggio - ad eliminazione diretta per decidere la squadra vincente del Campionato CSI.