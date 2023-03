Calcio: Seconda Categoria, sfida tra Riva Ligure e Argentina Arma al Colombera

La tredicesima giornata del campionato di Seconda categoria si apre con la sfida tra Riva Ligure e Argentina Arma, domenica 26 febbraio alle ore 10:30 presso il campo sportivo "Colombera" di Santo Stefano al mare.



New entry tra le fila dell'Argentina Arma visto il tesseramento di Andrea Negro. Il forte difensore centrale, classe '95, si è unito al club di Arma di Taggia per andare a rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Tra le sue esperienze passate figurano presenze nella SS Argentina, Savona, Sanremese, Ospedaletti e Taggia Calcio gravitando, sempre tra i campionati di Eccellenza e serie D.



Mister Marco Prunecchi ha diramato le seguenti convocazioni: Ventrice, Bruni, Conrieri, Ambesi, Negro, Fici, Crespi A., Crespi L., Tarantola, Crudo, Grandi M., Leggio, Di Donato, Brizio, Calderone, Orengo, Cuneo, Cutellé, Ceriolo, Valenzise, La Greca. Non disponibili Christian Ciaramitaro e Simone Grandi.



La direzione di gara è stata affidata a Lorenzo Costantino della sezione di Imperia.