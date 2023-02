Via ai Festeggiamenti di San Benedetto, per il 40° anniversario presentato il libro "Taggia Rievocata"

La presentazione del libro “Taggia Rievocata”, scritto da Valter Martini e Fulvio Cervini dà il via alla tre giorni di festeggiamenti per San Benedetto (Il programma lo trovate QUI). La pubblicazione è stata pensata proprio per omaggiare la storia e tramandarla ai posteri, in occasione di questo 40 anniversario della manifestazione tabiese.

La Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano di Taggia ha ospitato moltissime persone. È stato il sindaco Mario Conio ad introdurre la serata spiegando l’importanza della manifestazione per tutta la popolazione e sottolineando gli sforzi fatti dal comitato e dai rioni. La parola è passata all’avvocato Valter Martini che con parole sentite ha espresso il valore del libro nel contesto della città e del lavoro svolto nei quarant’anni dal comitato nato negli anni 80 quando lui ancora muoveva i primi passi.



È stato poi Fulvio Cervini, professore di storia medievale all’università di Firenze, a spiegare quelle che sono le peculiarità dei monumenti della città e la storia che si è avvicendata dal 1625 fino ad oggi, facendo un approfondimento molto dettagliato sulle opere d’arte e i palazzi più importanti e valorizzando tutto il centro storico. Lo storico ha poi aggiunto che tutta la manifestazione appartiene alle persone che la vivono ed ha voluto valorizzare gli attori dei rioni che con la loro passione, l’impegno, la dedizione, non hanno nulla da invidiare agli attori delle fiction televisive anzi forse alcuni di loro dovrebbero venire a visitare Taggia per vedere con quale maestria si recitano le parti. Ha poi concluso dicendo che la cornice del centro storico e le sue bellezze sicuramente fanno da sottofondo per la loro particolarità artistica

L'incontro condotto da Maurilio Giordana è proseguito con gli interventi dei giurati, Elisabetta Gnignera, esperta di acconciature d’epoca e dei costumi, Enzo Storico attore e regista di cinema e teatro di Roma, Roberto Lippolis regista, Massimiliano Caldera soprintendenza Piemonte, Maria Elena Buslacchi antropologa dell'Università di Marsiglia, hanno ulteriormente messo un cappello allo stile della manifestazione che senza dubbi, relativamente al 1600 risulta tra le primissime in tutta Italia.



Alla serata hanno partecipato anche il presidente del Comitato dei Festeggiamenti Uberto Aschero, il presidente del tribunale di Imperia Eduardo Bracco, un rappresentante del comune di Verbicaro, la cittadina calabrese gemellata con Taggia e numerosi amministratori di Taggia, il vicesindaco Espedito Longobardi, gli assessori Laura Cane, Daniele Festa, Barbara Dumarte e Manuel Fichera, la consigliere comunale e regionale Chiara Cerri. A conclusione della prima giornata dei festeggiamenti, si è tenuta la messa solenne in ricordo di tutte le persone care che hanno contribuito a far crescere l’evento. I partecipanti indossavano gli abiti d’epoca, realizzati artigianalmente, un valore aggiunto che ha contribuito negli anni a far conoscere la grande festa storica.

Oggi, sabato 25 febbraio, seconda giornata per San Benedetto a Taggia. Al mattino aprirà il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici enogastronomici. Cinquanta bancarelle tra piazza Eroi Taggesi, via Roma e viale Mazzini che saranno presenti fino a domani. Nel pomeriggio, tre momenti di spettacolo: la Rievocazione della grande Battaglia, alle 15, al Campo Ippico; alle 17, il trofeo "La Disfida dei Rioni" in piazza Cavour; alle 18 lo spettacolo del famoso comico ligure Enrique Balbotin. Domani ultima giornata per i Festeggiamenti con le scene dei Rioni di Taggia al mattino e al pomeriggio la grande chiusura con il Corteo Storico e le premiazioni.