Speciale Weekend: la rievocazione storica a Taggia per San Benedetto, Ezio Greggio a Dolceacqua e molto altro ancora

Da ieri Taggia è entrata nel vivo dei festeggiamenti per la 40ª edizione della Festa di San Benedetto, evento che culminerà domenica con le scenette dei rioni al mattino e il corteo storico al pomeriggio. Un vero è proprio tuffo nel passato che culminerà con il corteo storico di Taggia rivivendo la processione della memorabile giornata del 12 febbraio 1626, data della prima processione in onore di San Benedetto Revelli. I dieci Rioni Tabiesi che parteciperanno alla rievocazione sono: Orso, Trinità, San Dalmazzo, Paraxio, San Sebastiano, Santa Lucia, Pantan, Piazza Nuova, Ciazo, Pozzo. Questa edizione avrà come ospite speciale il comico ligure Enrique Balbontin che si esibirà questa sera alle ore 18 in piazza Garibaldi.

Già dal mattino di quest’oggi tra piazza Eroi Taggesi, via Roma e viale Mazzini saranno presenti cinquanta bancarelle che costituiranno il mercatino di contorno all'evento, presente anche domenica per tutta la giornata. Saranno messi in vendita prodotti tipici enogastronomici e d'artigianato. Nel pomeriggio si potrà assaporare il ritorno al passato con la Rievocazione della grande Battaglia, alle 15 al Campo Ippico, e alle 17, il trofeo ‘La Disfida dei Rioni’ in piazza Cavour. Chiuderà la giornata lo spettacolo di Enrique Balbotin. Domani, domenica, il cuore di San Benedetto. Al mattino, dalle 9.45 alle 13.30, le ambientazioni dei Rioni tabiesi. Un viaggio indietro nel tempo grazie agli abitanti di Taggia che metteranno in scena momenti di vita e quotidianità del passato. La giornata di festa terminerà con il tradizionale Corteo Storico. Alle 15.30 partirà da piazza del Colletto per arrivare alle 16.30 in piazza Cavour. Qui prenderà il via il Gran Finale con la lettura delle delibere e le premiazioni (il programma nel dettaglio a questo link).



Per agevolare il flusso degli spettatori nella giornata di domenica è previsto dalle 8.30 alle 19 un Servizio Bus Navetta con partenza dalla vecchia stazione, fermata alla nuova stazione dei treni e arrivo nel centro storico di Taggia. Sono tantissime le iniziative studiate per una manifestazione unica nel suo genere come, ad esempio, la mappa multimediale visitabile con un Qr-code, le pagine social network Facebook e Instagram e il nuovo sito www.sanbenedettotaggia.com



Ezio Greggio, il conduttore di 'Striscia la Notizia’, fra i volti più noti del panorama televisivo e cinematografico italiano, farà tappa a Dolceacqua questo pomeriggio per la presentazione del suo nuovo libro 'N.1'.

La notte che con Gianfranco D’Angelo ‘si vendettero’ le stanze del residence. Quella volta in cui, al Drive In, Carlo Pistarino venne convinto di essere stato escluso da un ricevimento con la Regina Elisabetta. E quando a Los Angeles Mel Brooks, vittima di uno scherzo, staccò furibondo un assegno da duemila dollari… per vederselo restituire poco dopo. Ezio Greggio ripercorre quasi mezzo secolo di carriera senza un attimo di respiro: retroscena e aneddoti divertenti, scherzi combinati a colleghi e a malcapitati vari, trasferte per serate di cabaret che sembrano episodi di una fiction.

L’appuntamento con Greggio è alle 16 nella sala consiliare del palazzo municipale è sarà moderato da Maurizio di Maggio (Radio Monte Carlo). L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0184 206666 oppure scrivendo a iat@dolceacqua.it.

Un evento che richiama parecchi amanti dello sport all’aria aperta è la ‘Sanremo Urban Trail’ (SUT) in programma domani, ma già da oggi pomeriggio ci si potrà iscrivere presso il quartier generale al forte di Santa Tecla. L’edizione 2023 prevede tre gare principali la domenica (10km/32km/60km), più una 5 km non competitiva, e un Congresso dedicato alla parte medico-scientifica del mondo del podismo e dello sport in generale che si terrà oggi pomeriggio. L’Urban Trail gara di 10 km permetterà di visitare i luoghi più caratteristici della città con particolare attenzione alla quella vecchia senza però tralasciare le spiagge del centro, il Casinò, la passeggiata Imperatrice, la ciclabile e le ville Ormond e Nobel con bellissimi scorci panoramici e parchi interni.

La 32 km è un trail decisamente impegnativo che condurrà fino nel parco naturale di San Romolo e alla cima di Monte Bignone: partendo sempre dal centro città, si totalizzaerà a fine gara un dislivello molto prossimo ai 1800 metri.

L’ultra trail da 60 km invece si svolgerà fuori dai confini della città matuziana lambendo dapprima la città di Ospedaletti per continuare verso Bordighera, attraversare il territorio di Vallebona, poi dentro a Seborga per dirigersi verso Perinaldo, Apricale Berzi, Bajardo, arrivando a Bignone e poi scendere nuovamente verso la città (tutte le informazioni nel dettaglio a questo link).



Passiamo agli spettacoli teatrali e musicali. La tranquillità apparente di un locale di provincia, del Sud Italia, viene improvvisamente spezzata dall’arrivo di un gruppo di soldati americani in cerca di ristoro. Le reazioni sono le più disparate, c’è chi accoglie gli intrusi con diffidenza, chi cerca sollievo condividendo cibo e sorrisi, chi ricorda gli affetti lontani. La pista da ballo si trasforma di colpo in un metaforico campo di battaglia dove si mescolano due culture con i loro simboli: la tarantella e il jazz americano di Ella Fitzgerald. Di qui nasce ‘TarantElla’, spettacolo in programma questa sera alle 21 al Teatro Comunale di Ventimiglia. Una rappresentazione dal ritmo intenso, in bilico fra fisicità, intensità poetica e teatralità, che porta in scena dodici artisti in una continua contaminazione fra acrobazie, teatro e narrazione. Filo conduttore è sempre la musica, suonata dal vivo da Roberto Cannillo, Simone Grimaldi e Andrea Maracci e interpretata da Raffaella Buzzi, cantante e attrice dalla voce brillante, disinvolta e dotata di notevole personalità.

Oggi (alle 21.15) e domani (alle 17), a ‘Lo Spazio Vuoto’ di Imperia, andranno in scena due atti unici di Aldo Nicolaj: ‘Il Belvedere’ e ‘Un posticino tranquillo’. Si tratta del quarto appuntamento all'interno della rassegna teatrale ‘Venghino Siori’. Sul palco gli attori: Cinzia Cuppone, Marco Parodi, Antilia Molinari, Cristiano Peri, Amedeo Casella. Il Belvedere è un atto unico estremamente divertente dove i personaggi si alternano nel ruolo di carnefice e vittima. Una donna vuole farla finita quando arriva un uomo a fermarla. Si apre un confronto ironico e surreale fra due personalità molto differenti che capovolgerà in modo imprevedibile e feroce la situazione.

Nell’atto unico ‘Un posticino tranquillo’, marito e moglie, danno sfogo al loro desiderio inconscio di pace e tranquillità rifugiandosi in una casa nella foresta al riparo da qualsiasi rumore, lontani dal mondo. Il testo fa emergere lentamente il cinismo e la stranezza della coppia che, con l’arrivo inaspettato di uno zio dall’Australia, si libererà nel vero senso della parola dell’ultimo ostacolo al folle disegno di isolarsi dal mondo.

Scambi dì identità, equivoci, amori segreti sono gli elementi base dello spettacolo ‘Sarto per Signora’ in programma questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello. Moulineaux, prestigioso medico parigino, per incontrare la sua amante, senza che sua moglie e il marito di lei li scoprano, affitta un appartamento nel quale, però, giungeranno tanti personaggi a guastare la loro intimità e costringendo Moulineaux a fingersi sarto. A mettere in scena questa divertente pièce di George Feydeau sono gli ‘Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare’ nell’ambito della 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese.

Al Teatro dell’Opera del Casinò, dopo la pausa festivaliera, torna ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica di Sanremo in un concerto dal titolo ‘L’esuberante vitalità di Felix e la gioia serena di Ludwig’ diretto dal M° Gudni Emilsson con la partecipazione del pianista ungherese Marton Kiss. L’appuntamento è per le 21 di questa sera.



Due interessanti e particolari convegni si terranno oggi ad Imperia e Sanremo. Alla Biblioteca Civica Lagorio del capoluogo, alle 10 di questa mattina, si parlerà di ‘Soccorso e Pet Therapy: l'aiuto essenziale degli animali’ a cura di Maria Franca Lepre. Intervengono Giampietro Sampietro, educatore cinofilo, Rocco Tufarelli, responsabile dell'Unità Cinofila Regionale dei Vigili del Fuoco.

Al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, alle 17, è in programma il convegno sulla storia del Pomodoro Ciliegino raccontata dal suo artefice Franco Schilirò Rubino, per circa 26 anni amministratore unico o delegato di otto importanti società in contemporanea nello storico ‘Gruppo Rendo’, il più grande gruppo imprenditoriale che la Sicilia abbia mai avuto e, successivamente, per altri 18 anni di due sue società. Schilirò Rubino racconterà l’incredibile storia che ha portato il pomodoro ciliegino a diventare un successo di portata mondiale. L’evento è a cura del Rotary Club Sanremo Hanbury.

