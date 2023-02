Sanremo: il successo del pomodoro ciliegino, al Casinò la storia raccontata dall'imprenditore Franco Schilirò Rubino

Oggi al Teatro del Casinò di Sanremo, a partire dalle 17, si terrà la conferenza di Franco Schilirò Rubino, ex amministratore di importanti società in Sicilia negli anni ’80 e ‘90 che hanno trasformato il mercato portando in Italia da Israele le sementi di un “oro rosso”. L'incontro rientra nell'ambito della programmazione dei Martedì Letterari organizzati dalla casa da gioco.



Schilirò Rubino racconterà come da un contratto stipulato nel 1986 tra la Comes Spa (Gruppo Rendo) con un’azienda di sementi israeliana (Hazera Quality Seeds) prese piede l’idea di coltivare e vendere i pomodori rossi “a grappolo”, alcuni dei quali piccoli e dolci: li chiamavano “cherry”, per l’appunto ciliegia. E spiegherà anche come la registrazione di due varietà – “Rita” (il pomodoro rosso a grappolo) e “Naomi” (il ciliegino, del quale il Pachino è un’apprezzatissima coltivazione Igp) – capaci di abbattere i costi di produzione e aumentare notevolmente la durata del prodotto, rivoluzionò l’intero mercato italiano ed europeo.



"È una storia di una partnership italoisraeliana, vista dagli occhi del suo artefice, quella che sarà raccontata durante la conferenza. - spiegano gli organizzatori - Franco Schilirò Rubino, socio fondatore del Rotary Club Paternò Alto Simeto e per circa ventisei anni amministratore unico o delegato di otto importanti società in contemporanea nel gruppo Rendo-Italimprese, svelerà a tutti la storia e il segreto del successo dell’ormai celebre pomodoro ciliegino".



"Il mio auspicio, ascoltandolo tutti insieme, è di riuscire a 'cogliere' qualche spunto da questa storia incredibile per applicarla a qualche prodotto della nostra realtà locale, per provarne ad aumentarne la produttività e la successiva commercializzazione - dice l’imprenditore e commerciante di fiori Sergio Viglietti, presidente della commissione Immagine Pubblica 22/23 del Rotary Club Sanremo Hanbury.



Questo il Programma della conferenza, che si svolgerà in due parti:



Ore 17.00 – “La mia vita nel Gruppo Rendo – il più grande Gruppo imprenditoriale che la Sicilia abbia mai avuto”

Ore 18.00 – fine prima parte e Coffee Break

Ore 18.15 – ripresa dei lavori con conferenza sul “Pomodoro ciliegino – un successo mondiale”

Ore 19.15 – fine seconda parte e spazio per eventuali domande

Ore 20.00 – fine lavori