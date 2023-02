Messa in sicurezza porto di Arma di Taggia: prelevati i campioni dal fondale, Fichera "Primo passo importante"

Negli ultimi giorni, dal fondale della darsena di Arma di Taggia sono stati prelevati i campioni per l'analisi qualitativa. Si tratta di un passaggio fondamentale che permetterà all'amministrazione comunale di capire quale sia il miglior iter da seguire per la messa in sicurezza del porticciolo.

I campioni saranno analizzati dalla SIGE di Genova che ha una specifica qualifica per la valutazione richiesta dal Comune. Serviranno al massimo 30 giorni per ottenere l'esito. "È un primo passo per capire come e dove debba essere smaltito il materiale accumulato sul fondale. - sottolinea l'assessore Manuel Fichera - Insieme agli uffici stiamo prendendo in considerazione più ipotesi di intervento per la Darsena. Con i risultati alla mano potremo decidere per il migliore intervento, in considerazione del rapporto tra i costi e il tempo necessario, nell'ottica di limitare il più possibile i disagi per i diportisti".