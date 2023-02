Rugby: i più piccoli della palla ovale della nostra provincia al raggruppamento del 'Pino Valle' di Imperia

Sul campo Pino Valle ad Imperia si è svolto, sabato 11 febbraio, un raggruppamento FIR con molti bambini di più società. Presenti anche i REDS con le categorie dei più piccoli: Under 7, 9 e 11.

Buoni i risultati per gli Under 7 che danno sempre prova di una formazione che va oltre il solito gioco puerile, piccoli ma insidiosi in quelle che sono le fasi di gioco, grinta e tanto divertimento sono un connubio efficace e ben proposto dalle educatrici Ilaria e Mariana: giocano senza timore e si distinguono con Imperia, Cogoleto, Sanremo, Savona.

Gli Under 9 rinforzano le fila del Sanremo causa influenze di stagione i numeri non sono completi per tante formazioni giunte, contribuiscono senza batter ciglio alle giocate dei bianco/celesti, una prova importante ben superata dai REDS che dopo prime esitazioni sono usciti dal campo con un bagaglio nuovo di esperienza.

Compagine compatta quella degli Under 11 che giocano con i pari età di Cogoleto, Sanremo, Province dell’Ovest e una mista Imperia/Savona, giornata impegnativa ma soddisfacente per i REDS. Partiti con una vittoria sulla mista Imperia/Savona hanno tenuto testa alle compagini genovesi ed al Sanremo attenti nelle fasi di gioco sia di attacco che difesa hanno fatto vedere miglioramento concreto, tutti collaborano con fiducia, seconda parte della stagione con margini di gioco ampi da sviluppare da parte dell’allenatore Stefano.

Per gli Under 13 prova di assestamento in quel di Savona sabato 18, i ragazzi della 13 dei REDS arrivano a formazione completa con una buona quota “rosa” e voglia di provare quello che va a definirsi come vero e proprio gioco. Prime battute di studio e poi presa di fiducia da parte del collettivo che cerca di esprimere il proprio gioco ma con tante new entry la manovra è più macchinosa del previsto, poco male, anzi, i novizi si danno da fare e creano solidità, che serve al collettivo, attività positiva della squadra tutta da sviluppare.