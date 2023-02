Pallacanestro: il Blue Ponente si impone a Varazze e chiude con un filotto di vittorie il girone di ritorno

Juvenilia Varazze-Blue Ponente Basket 61-80 (13-20, 17-25, 13-13, 18-22)

Juvenilia: Fazio P. 18, Ferrogiaro A. 11, Fabbri F. 9, Caviglia A. 5, Guida S. 4, Erasto (cap.) V. 4, Muscella A. 4, Delfino M. 3, Osti S. 2, Michero A. 1 - All.: Pozzo G.

BPB: Genovese A. 26, Lo Piccolo A. 25, Olivari R. 13, Petroncari A. 10, Boretti J. 4, Garibbo T. 2, Andreini (cap.) L., Appendino L., Degl'Innocenti A. n.e., Manzone A. n.e., Ognibene F. n.e., Pirosu M. n.e. - All.: Archimede E. - Ass.: Scilletta A.

Arbitri: Frezza G., Grasso L.

I Blue di Diano Marina vincono in trasferta a Varazze e concludono un girone di ritorno fatto di soli referti rosa, imbattuti e vincenti anche contro le prime della classe.

Partita difficile contro una squadra composta da giocatori di esperienza e ben allenata: Juvenilia ha diverse soluzioni offensive e difensive ben collaudate, intensità sui 40 minuti e centimetri. I Blue, però, entrano in campo determinati fin dal primo minuto e, dopo un iniziale 7 a 3, recuperano e prendono un vantaggio che sarà mantenuto per l'intera partita. Ma la gara non è semplice: i varazzini provano continuamente e convintamente a rientrare, muovendo bene la palla in attacco e passando alla difesa a zona 3-2 a metà del secondo quarto, ma i dianesi rimangono concentrati sui due lati del campo e chiudono con 15 punti di vantaggio all'intervallo.

Nella prima metà del terzo quarto i padroni di casa aumentano l'intensità e gli ospiti commettono qualche ingenuità, lasciandosi intrappolare un paio di volte di troppo negli angoli dalla zona avversaria e favorendo il rientro fino al -7, ma da qui in poi Blue Ponente recupera la concentrazione, alterna soluzioni di difesa a zona e a uomo, lavora bene col tagliafuori a rimbalzo compensando i centimentri mancanti, chiude il terzo quarto mantenendo il vantaggio dell'intervallo e allunga nell'ultimo quarto fino alla vittoria finale. Bella gara di pallacanestro, giocata con grande agonismo ma altrettanta correttezza e sportività da entrambi i lati.

Ora si attende il calendario del girone ad orologio con l'obiettivo di qualificarsi per i playoff e giocarsi il titolo negli scontri diretti tra le 8 migliori liguri.