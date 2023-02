Calcio: il settore giovanile della Sanremese produce buone promesse, quattro convocati nelle rappresentative

Sono diversi i giocatori della Sanremese convocati negli ultimi giorni per le varie rappresentative di categoria. A Roma, il centrocampista della prima squadra, Simone Giacchino ha svolto due giorni di allenamenti più una amichevole contro la primavera della Lazio (vinta 4-0), vestendo la maglia della Rappresentativa di Serie D che nelle prossime settimane disputerà il Torneo di Viareggio.

Lunedi prossimo, invece, i classe 2005 Matteo Ferro e Manuel Gaglioti si recheranno a Novi Ligure per il raduno della Rappresentativa del Girone A che parteciperà alla Juniores Cup. Infine, in vista del Torneo delle Regioni, terza convocazione consecutiva per Sebastiano Farrauto (2006) con la Rappresentativa Ligure U17, impegnata martedì 28 febbraio a Genova contro l’Under 19 della Sestrese.