Molte iniziative per il 50° anniversario dell'Aido tra Imperia, Sanremo e Camporosso

Il 26 febbraio ricorre il cinquantesimo anniversario della costituzione dell’A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione degli Organi Tessuti e Cellule).

La Presidente Petrin Flavia, commentando i dati positivi del Centro Nazionale Trapianti, presentato dal Ministro della salute Orazio Schillaci con il direttore del CNT Massimo Cardillo e il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, nel corso di un’intervista dichiarava che, “per promuovere la cultura del dono e diminuire le opposizioni è indispensabile investire e rafforzare i presidi sanitari e territoriali e le associazioni di volontariato”.

Questi numeri sono per noi molto positivi: nel 2022 le donazioni di organi, dei tessuti e delle cellule staminali emopoietiche sono cresciute del 3,7%, così come i trapianti aumentati del 2,5%. C’è però molto ancora molto da fare se consideriamo le migliaia di persone in lista d’attesa, pazienti per cui il trapianto è davvero l’ultima possibilità di cura.

Anche in Liguria le associazioni Aido hanno ottenuto, grazie all’attività svolta presso le scuole e l’informazione corretta data al cittadino nel corso delle giornate di sensibilizzazione, ad incrementare il numero dei donatori, infatti dall’ultimo report si evidenziano 36.879 iscritti in Liguria di cui 4.625 nella provincia di Imperia. Il presidente provinciale Aido, Dr. Bruno Battistin, ringrazia tutti i volontari della Sezione Provinciale di Imperia e del Gruppo Comunale di Camporosso, per l’impegno profuso quotidianamente per aumentare il numero dei donatori.

Moltissime iniziative sono state intraprese anche nel sociale, nonostante la pandemia, in particolare, riscuotendo il plauso dell’amministrazione Comunale di Imperia, Sanremo e Camporosso, per i numerosi pacchi alimentari donati e, due defibrillatori dati rispettivamente ad una società sportiva Imperiese ed al C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) Gruppo di Sanremo, per attività di soccorso ed assistenza al prossimo.

L’A.I.D.O. dispone di un sito nazionale consultabile da tutti www.aido.it, la Sezione Provinciale che ha sede in Via Sant’Agata n.57/b presso l’ospedale di Imperia, può essere contattata allo 0183.537270 o via e-mail all’indirizzo imperia.provincia@aido.it, per chiunque volesse chiedere notizie o avere un incontro col personale nell’ufficio, in orari previamente concordati. Ricorda un donatore moltiplica La Vita.