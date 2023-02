Sold Out per la SUT (Sanremo Urban Ultra & Trail) in programma domenica

Sold Out per la quinta edizione della SUT (Sanremo Urban Ultra & Trail) in calendario domenica. Il fascino ed il valore della manifestazione è stato confermato quest'anno con l'esaurimento di tutti i pettorali disponibili, ad eccezione solo della 5 Km per la quale ci si può ancora iscrivere (informazioni sul sito ufficiale www.sanremobikeshool.eu).

Quattro le gare in programma, su diverse distanze, 60 Km, 32 Km, 10 Km e 5 Km per un totale di oltre 400 runners. Al via sono attesi atleti di altissimo livello, specialisti di questo tipo di gare, da Gabriele Pace (vincitore con record della super Maratona dell’Etna) a Francesco Mangano del Team Salomon, da Vincent Viet (settimo alla mitica Western State 100 miles) a Chiara Boggio (vincitrice a Sanremo della scorsa edizione), e molti altri top runners. A lavorare sul percorso saranno presenti più di 100 volontari, il cui apporto è indispensabile per eventi di questo tipo.

Intanto domani, a partire dalle ore 14 presso il Forte di Santa Tecla, la Sanremo Bike School presenta il Convegno Medico Sportivo: "Massimizzazione della performance negli sport: tecniche, vantaggi e conseguenze". Previsto l'intervento di numerosi relatori specializzati in diverse materie.