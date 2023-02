Sanremo: M5S appoggia la campagna 'Riprendiamoci il Comune', il consigliere Rizzo presenta ordine del giorno

Il consigliere del MoVimento 5 Stelle Sanremo Roberto Rizzo ha depositato un Ordine del Giorno a sostegno della compagna nazionale 'Riprendiamoci il Comune'. Si tratta dell'iniziativa che promuove l’approvazione di due leggi d’iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti.

"Se approvato l'Ordine del Giorno farà del Comune di Sanremo uno dei promotori di una profonda riforma della finanza pubblica che il comitato “Riprendiamoci il Comune” sta portando avanti in tutta Italia insieme a importanti esponenti della società civile. - spiegano dal Movimento 5 Stelle - Tale proposta di riforma muove su molteplici direttrici: una serie di innovazioni che pur partendo dalla necessità dell’equilibrio finanziario, pongano l’accento su un pareggio di bilancio sociale, ecologico e di genere".



"Inoltre ci si propone di abolire i vincoli di assunzione al fine di reinternalizzare i servizi pubblici, acqua in primis, e si chiede di avvicinare le persone alla scelte fondamentali dei Comune prevedendone una partecipazione diretta. A proposito di Cassa Depositi e Prestiti è opportuno che diventi un ente di diritto pubblico (analogamente alla sua omologa francese) e uno strumento al servizio delle comunità locali. - aggiungono - I risparmi siano utilizzati ad esempio per finanziare a tassi agevolati il riassetto idrogeologico del territorio, la costituzione di comunità energetiche, la mobilità sostenibile e la ristrutturazione delle reti idriche e degli edifici scolastici".

“Ritengo che questa sia una giusta battaglia per consentire uno sviluppo sostenibile e una corretta gestione del risparmio gestito, in modo da far beneficiare tutta la popolazione con investimenti utili alla collettività” - afferma Roberto Rizzo, consigliere proponente.