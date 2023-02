Imperia: atti di violenza e degrado nel centro storico di Oneglia, question time di Verda e Abbo

I Consiglieri di ‘Imperia al Centro’, Guido Abbo ed Edoardo Verda, presenteranno questa sera in Consiglio comunale un ‘Question Time’ relativo ad una situazione di degrado per residenti e commercianti del centro storico di Oneglia, in particolare in: salita Gallita, Piazza dell'Olmo, via San Giovanni, vico Costanzo, piazzetta De Negri e largo Ghiglia.

Nei mesi scorsi si sono registrati numerosi atti di violenza contro cose e persone e, il protrarsi di episodi di vandalismo e violenza, rischia di pregiudicare non solo la vivibilità delle zone citate, ma anche il loro tessuto commerciale. Numerose le segnalazioni, verbali e scritte, che hanno preceduto la raccolta firme. Proprio per questo l’amministrazione ha previsto l’installazione di un impianto di videosorveglianza in piazza dell’Olmo.

I due consiglieri di opposizione chiedono all’Amministrazione cosa intende fare per dare risposte alle richieste dei cittadini ma anche se sia stato effettivamente un impianto di videosorveglianza e, nello specifico, quante e in che luoghi sono state posizionate le telecamere.