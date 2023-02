Anniversario della guerra in Ucraina, la vicinanza e la solidarietà della CISL Imperia

“La CISL Imperia ad un anno di distanza dall’invasione russa dell’Ucraina vuole esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. La bandiera della pace e la bandiera dell’Ucraina che oggi e domani sventoleranno accanto a quella della Cisl davanti alla nostra sede di Via Des Geneys a Imperia vogliono simboleggiare il nostro sostegno alle iniziative di pace, al popolo ucraino e alla sua resistenza.” – così la Responsabile CISL Imperia Antonietta Pistocco. “La Cisl sostiene le ragioni di una pace giusta, auspica una conferenza internazionale per mettere fine al conflitto armato e ristabilire la convivenza pacifica e il rispetto tra i popoli. Condividiamo gli sforzi che la comunità internazionale e l’Europa stanno facendo per lenire le sofferenze di una popolazione martoriata e per aiutare la resistenza ucraina.

L’ONU ieri sera ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione con cui si chiede a Putin “il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze militari russe” dal territorio ucraino e si sottolinea “la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace completa, giusta e duratura in linea con la Carta delle Nazioni Unite”. E’ chiaramente un segnale forte ed inequivocabile – conclude la segretaria Cisl Imperia – che porta in sé la speranza di arrivare finalmente alla fine del conflitto a al ristabilimento delle regole di diritto internazionale”.