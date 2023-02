Sanremo: i risultati della conferenza annuale del laboratorio EIP dell'Istituto di Diritto Umanitario

Si è appena conclusa all’Istituto di Diritto Umanitario di Villa Ormond la conferenza annuale del laboratorio EIP, il laboratorio dell’Istituto che fin dalla sua fondazione si occupa di formare educatori, formatori e insegnanti sui valori dell’educazione alla pace, un tema drammaticamente attuale nei giorni in cui ricorre il triste anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

"La due giorni è stata particolarmente intensa - si spiega nel comunicato - e ha visto politici, dirigenti scolastici, esperti, insegnanti e studenti provenienti da più parti del mondo per condividere esperienze, approcci e idee sul tema dell'educazione ispiratrice di pace. Fra i moltissimi oratori di prestigio intervenuti oltre al direttore dell’Istituto di diritto Umanitario dott. Edoardo Greppi, alla vice-sindaco Costanza Pireri e alla Dirigente del liceo 'G.D. Cassini' Mara Ferrero, che hanno accolto i partecipanti all’evento, anche oratori di prestigio quali l’ex-ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ora titolare della Cattedra Unesco in 'Educazione Crescita ed Eguaglianza' e la direttrice d'orchestra, pianista e compositrice Cinzia Pennesi che ha intrattenuto la platea con un interessante intervento in cui ha paragonato la costruzione della pace all’equilibrio armonico fra consonanze e dissonanze che si realizza nell’orchestra nel corso di un concerto.

Nel primo dei due giorni sono stati presentati i risultati del progetto Erasmus+ 'Peace Games' che ha visto nove agenzie educative europee, coordinate dal laboratorio EIP, impegnate nello sviluppo di una didattica innovativa che mette i giochi e il gioco al centro dell’educazione alle competenze di cittadinanza e di pace. Tra i creatori del progetto anche l’Università di Modena e Reggio Emilia, quella di Nizza-Costa Azzurra, il Ministero dell’educazione di Malta e il Liceo 'G.D. Cassini' che insieme hanno realizzato un catalogo, di giochi per l’educazione alla pace corredato da una guida per insegnanti che li aiuti ad utilizzarli nelle attività scolastiche quotidiane. Come detto alla stesura del catalogo e della guida ha partecipato anche il Liceo Cassini che ha partecipato all’incontro rappresentato oltre che dalla dirigente, anche dal professor Walter Scavello e da Alessia Zhang, alunna della quinta scientifico, cha ha avuto l’onore di sedere fra gli oratori e illustrare il suo contributo, e quello degli altri studenti del liceo, nell’azione pilota del progetto che ha visto docenti e alunni del Cassini, e degli altri soggetti partecipanti al progetto, impegnati a valutare l’impatto dei giochi su oltre 600 studenti europei (230 nella sola città di Sanremo). Il progetto Peace Games è solo il primo della collaborazione fra l’EIP dell’Istituto di Diritto Umanitario e il Cassini che proprio in questi giorni sta aderendo al laboratorio per sviluppare, in futuro, altri innovativi progetti sugli stessi temi".