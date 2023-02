Cervo: posticipata all'11 marzo la fine della mostra "La mia canzone – storia del Festival di Sanremo"

Proseguirà fino all’11 marzo 2023 e non più fino al 26 febbraio, La mia canzone – storia del Festival di Sanremo, la mostra organizzata dal Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo al Castello dei Clavesana. Un successo di pubblico che si inserisce sulla scia del trionfo mediatico dell’ultima edizione del Festival della canzone Italiana, in occasione della quale la mostra è stata progettata e inaugurata lo scorso 28 gennaio.





"Portando a Cervo la grande canzone italiana attraverso numerose memorabilia, dischi, strumenti e un vero jukebox funzionante con tantissimi brani che hanno fatto la storia della musica italiana, la mostra è un’occasione per celebrare la tradizione musicale del borgo scelto e amato da tanti artisti tra cui il violinista Sandor Vegh, che a Cervo creò nel 1964 il Festival Internazionale di Musica da Camera, sempre più aperto alle contaminazioni tra generi e prossimo al 60esimo compleanno, che sarà celebrato proprio nel 2023. - spiegano dal Comune di Cervo - Le ultime edizioni del Festival di Cervo hanno visto la partecipazione di molti nomi noti della musica italiana grazie anche alla collaborazione con il Club Tenco. Tra i più recenti Fabio Concato, ospite dell’edizione 2022 con un suggestivo e gremito concerto sulla piazza dei Corallini, e ancora Roberto Vecchioni, già protagonista delle rassegne letterarie cervesi, presente sul palco del Festival nell’estate del 2021, ma anche Vittorio De Scalzi, nel cartellone del Festival 2019".



"La mia canzone – storia del Festival di Sanremo propone un curioso viaggio tra i cimeli: il trofeo del Festival del 2016, diversi dischi d’oro, il mandolino di Renzo Arbore e poi le chitarre autografate di Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Ermal Meta e Roberto Vecchioni. Tra le memorabilia anche un omaggio a Milva attraverso un suo abito firmato Gianfranco Ferré, ma anche oggetti più recenti come l’abito di Alberta Ferretti indossato da Michelle Hunziker. La mostra è inoltre un percorso multimediale alla scoperta della storia del Festival ed è arricchita dal video che raduna tutte le canzoni vincitrici del Festival della canzone italiana, dal 1951 al 2022. Un vero Jukebox funzionante, infine, permette ai visitatori di scegliere la propria canzone da ascoltare all’ingresso del Museo. - concludono - La mia canzone – storia del Festival di Sanremo sarà visitabile dal 28 gennaio all’11 marzo 2023 al Castello dei Clavesana di Cervo secondo i seguenti orari di apertura del museo: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00, dalle 14.30 alle 16.30. Ingresso al museo (che include visita alle sale e mostra), 3 euro."