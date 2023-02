Ventimiglia: due migranti cadono da un camion, per una di loro frattura a un piede e trasporto in ospedale

Due migranti sono rimaste gravemente ferite, questa notte nella zona dell’autoporto di Ventimiglia, dopo essere cadute da un camion dove, probabilmente, stavano cercando di salire per cercare di superare il confine italo-francese. Erano insieme ad altri migranti che sono fuggite.

Ancora da chiarire con precisione la dinamica dei fatti, al vaglio dei Carabinieri intervenuti verso le 3,30 sul posto. Insieme a loro anche il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde che ha trasportato una delle donne in ospedale a Sanremo, in codice rosso per la frattura di un piede.