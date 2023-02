Da Badalucco a Glori in televisione si vede solo la Rai, da stamattina ennesimo guasto per il ripetitore

Da questa mattina, da Badalucco a Glori di Molini di Triora, non si vedono i canali televisivi ad eccezione della Rai. Un guasto che sta generando numerose segnalazioni e lamentele dagli abitanti di questa zona nell'immediato entroterra della Valle Argentina.

Secondo quanto emerge da numerose testimonianze, il segnale è andato via stamattina e a distanza di diverse ore continuano a vedersi solo i tre principali canali Rai. Assenti invece Mediaset, La 7 e tutti gli altri. Solo chi è collegato via satellite non sta avendo problemi.