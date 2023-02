Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 8 in corso Repubblica a Camporosso. Secondo i primi riscontri della Polizia Municipale, il conducente di uno scooter (un 34enne) sarebbe stato urtato da un’auto in fase di sorpasso.

L’uomo è finito a terra riportato una serie di traumi, in particolare al petto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra. L’uomo è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.