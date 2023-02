Imperia, ecco lo scheletro del nuovo polo sportivo di San Lazzaro

Imperia cantiere aperto, ora è la volta della cittadella dello sport. Prende forma il nuovo polo sportivo di San Lazzaro. Un’opera alla quale crede molto l’assessore Simone Vassallo e il resto dell’amministrazione comunale del sindaco Claudio Scajola.

Il cantiere è stato aperto ed ha attirato la curiosità degli imperiesi. Sorge nell’area degradata dove un tempo era presente il campetto da calcio. Proprio quello spazio, insieme al palazzetto dello sport, alla piscina Felice Cascione, ai campi da tennis e alla bocciofila darà vita ad una cittadella dello sport unica tra l’altro in Liguria.

In tutta la regione non esistono impianti sportivi attivi l’uno accanto all’altro. In quello di San Lazzaro, destinato a cambiare il volo al waterfront di Porto Maurizio è prevista la realizzazione campi di beach soccer, beach volley, basket, pallavolo e padel con relativi spogliatoi e servizi, nell’area del Porto turistico dove sorgeva il campetto da calcio.