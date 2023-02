Arriva Match Point 2, al Centro Pastore tre grandi opportunità per i giovani disoccupati

Match Point 2 è una linea di intervento cofinanziata dall'Unione Europea, dal Fondo di Coesione Italia e da Regione Liguria che permette ai ragazzi che non hanno ancora compiuto 34 anni e che si trovano in uno stato di disoccupazione, inattività o non occupazione (pur svolgendo un'attività lavorativa, se ne ricava un reddito annuo inferiore ad euro 8.000 annui per i dipendenti e 4.800 per chi svolge lavoro autonomo), anche senza diploma, di frequentare gratuitamente un corso progettato insieme alle aziende del territorio che cercano personale da assumere.

"Il nome dell'intervento richiama proprio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - commenta Mario Casella, direttore del Centro Provinciale di Formazione Professionale dedicato a Giulio Pastore - "proponendo corsi studiati insieme alle aziende partner del nostro Centro, pronte ad ospitare gli allievi in un percorso di formazione in situazione, lo stage propriamente detto. Questo percorso, in alternanza rispetto alle normali lezioni in aula, termina con l'esame di qualifica e permette agli allievi di ottenere importanti attestati obbligatori per il lavoro ma soprattutto, permette agli allievi di misurarsi nelle reali situazioni lavorative e alle aziende di provare e valutare sul campo i possibili futuri collaboratori".

Una formula davvero efficace, che il Centro Pastore ha già proposto nel 2022 con corsi analoghi e che hanno portato la maggioranza degli allievi a trovare lavoro subito dopo l'ottenimento della qualifica.

I corsi partiranno fra marzo e aprile e sono tre:

-Butcher Academy 2.0 - Corso di qualifica per macellaio di 600 ore (300 in azienda), una visione moderna dell'addetto esperto nella preparazione e nella vendita dei prodotti a base di carne presso gastronomie, macellerie, reparti dei supermercati. I posti sono limitati e le iscrizioni si potranno sottoscrivere solo dal 1 marzo al 27 marzo 2023.

-Pizza Academy - Corso di qualifica per Pizzaiolo di 400 ore (200 in azienda), interpretare in chiave moderna e ricercata la figura più importante per una pizzeria di successo, aperta alle nuove tendenze, conoscitore delle materie prime e delle tecniche più richieste e originali. I posti sono limitati e il bando sta per essere pubblicato sul sito www.centropastore.it

-APP Angels 2 - Corso di qualifica per Tecnico esperto in applicazioni e software, della durata di 600 ore (300 in azienda). Una figura richiesta dalle aziende imperiesi e non solo nell'ambito dell'Information Technology per supportare sia gli sviluppatori che i clienti (perlopiù aziende ed enti pubblici) nelle loro molteplici esigenze. I posti sono limitati e il bando sta per essere pubblicato sul sito www.centropastore.it

"Le condizioni imposte dalla Regione sono molto stringenti in termini di scadenze per l'avvio dei corsi, pertanto le finestre temporali per scegliere il proprio corso ed iscriversi sono molto ridotte. Il consiglio è quello di seguire il sito ufficiale del Centro Pastore e di non farsi scappare questa rara opportunità" è la conclusione degli operatori dello storico e innovativo centro di formazione, una realtà sempre più diffusa e radicata nella provincia che si sta trasformando da semplice scuola di mestieri a vera e propria via preferenziale per trovare un'occupazione.

Ecco i riferimenti per trovare le informazioni necessarie:

Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:

Sede di Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) - Tel: 0183/76231

Sede di Via Hanbury 21 Ventimiglia (IM) - Tel: 0184/1760010

www.centropastore.it – info@centropastore.it