Target: Intesa Grandi Impianti, dinamismo, puntualità, precisione ed entusiasmo

Intesa Grandi Impianti nasce nel 2013 da un’azienda che era già presente sul mercato da diversi anni. Dopo essere stata rilevata completamente da Fabio Perri, oggi titolare e amministratore unico, l’impresa è cresciuta sempre di più e oggi conta nove dipendenti divisi tra ufficio tecnico, ufficio di assistenza, ufficio commerciale e ufficio contabile.

L’azienda opera nel settore della ristorazione professionale ed ha come principale attività la progettazione, la fornitura e la realizzazione di attrezzature professionali per alberghi, ristoranti, comunità ed enti pubblici e privati ma anche arredamenti per bar, negozi, ristoranti, hotel, pasticcerie e lavanderie. L’impresa fornisce inoltre impianti di condizionamento, refrigerazione, riscaldamento ed aspirazione.

Fabio Perri e il suo team offrono ai propri clienti un servizio di consulenza per poi avviare un progetto che soddisfi ogni esigenza. L’azienda, grazie al suo staff commerciale e tecnico con affermata esperienza professionale, opera nel settore con dinamismo e puntualità.

Intesa Grandi Impianti ha investito molto in formazione infatti, oltre ad aver creato un’importante Show Room, ha aperto un Cooking Lab ovvero un laboratorio di cucina con i migliori macchinari sul mercato, dove i clienti possono non solo vedere le attrezzature ma anche provarle, così che al momento dell’acquisto il prodotto è esattamente quello che si aspettano. L’azienda organizza anche numerosi corsi, sia privati che per professionisti del settore, quest’anno infatti il calendario è ricco di corsi sulla panificazione, sul gelato e su tanto altro.

Un altro punto di forza di Intesa Grandi Impianti è sicuramente il servizio post vendita, suddiviso in assistenza tecnica dell’installazione, dell’informatica, del controllo e della parte frigorista. Inoltre l’azienda è agente esclusivista del gruppo Electrolux Professional, lavora con i forni delle pizzerie della Moretti Forni e le macchine da gelato della Carpigiani.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

