Weekend ricco di impegni per la Ginnastica Riviera dei Fiori tra gare e momenti di festa per il Carnevale (Foto)

Con la prima prova del Campionato Regionale di ginnastica artistica femminile a Manesseno (Genova) di domenica scorsa, si è conclusa la prima fase delle gare del calendario regionale della FederGinnastica.

Anche in questa gara del livello agonistico silver, brave le ginnaste esordienti della Riviera dei Fiori nel livello LA, mentre nel livello LC sono salite sui grandi attrezzi (Volteggio, Trave e Corpo Libero) le due ginnaste junior che hanno ottenuto buoni i punteggi e risultati con Camilla Longo che si è classificata al 2° posto della classifica assoluta delle J3, mentre Alice Bovenzi ha sfiorato per pochi decimi il podio classificandosi al 4° posto.

Nel livello LA le nostre giovanissime allieve 1/2 (8-10 anni) si sono confrontate con le loro coetanee in ambito regionale (la FGI ha diviso la Liguria in due gironi, col ponente che ‘parte’ dal ponte San Giorgio di Genova ed arriva a Ventimiglia), con la nostra provincia ben rappresentata dalla Ginnastica Imperia, Sunny Gym di Vallecrosia e dalla Riviera dei Fiori di Taggia-Sanremo.

Emozionate e determinate le nostre allieve Giulia Di Francesco (10ª nelle A1) e Mia Bertonasco (8ª nelle A2). Il secondo podio della giornata arriva nelle allieve 4 con Raffaella Cantagallo medaglia di bronzo e le compagne Annalisa Driza 4ª e Alice Serini 5ª. La giornata di gare ha soddisfatto le tecniche Elisa Addiego e Giulia Bellone che, anche in questa prova, hanno avuto la conferma che il lavoro svolto in questi primi mesi alla guida delle sezioni agonistiche di artistica maschile e femminile sia stato impostato nella maniera corretta e porterà ulteriori gratificazioni nella 2ª Prova che sarà ‘giocataincasa’, organizzata dalla Riviera e, grazie alla collaborazione delle altre associazioni che lo hanno reso disponibile, è stata inserita in calendario domenica 19 marzo presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. Nella giornata di sabato 18 si svolgerà, sempre a Sanremo, la 1ª prova del Campionato Regionale di Ginnastica per Tutti.

I prossimi impegni agonistici saranno sabato prossimo a Cantalupa (Torino) con la 1ª prova del campionato nazionale gold di serie C di ritmica e, sempre sabato ma a Milano, la sezione di trampolino parteciperà alla prova interregionale Silver di trampolino individuale e alle prove di minitrampolino individuale e syncro. Infine domenica l’artistica femminile sarà impegnata a Genova con la 2ª prova del silver livello LD.

Nonostante i numerosi impegni istituzionali, in linea con la ‘filosofia’ associativa della Rdf, non viene trascurato l’aspetto ludico-educativo-promozionale e, in questo contesto, sabato scorso è stato proposto il GymCarnevale. Alle palestre del polo Sportivo di Valle Armea sono stati organizzati percorsi ginnici, giochi sportivi, balli di gruppo con l’animazione curata dallo staff tecnico della Ginnastica Riviera dei Fiori. Apprezzata dagli entusiasti e colorati partecipanti, la festa con i premi alle maschere più originali e la gustosa merenda offerta dal direttivo.

E sempre grazie alla disponibilità delle palestre della ginnastica rese disponibili dall’Amministrazione, oltre a queste iniziative, il Polo è stato scelto quale sede dell’attività addestrativa regionale FGI che, lunedì scorso ha proposto, in collaborazione con la Rdf, un allenamento collegiale riservato alle ginnaste della sezione gold di ritmica, diretto dalla prestigiosa coreografa bulgara Bilyna Dyakova che da anni collabora con la Federazione.