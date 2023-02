Dolcedo: pallapugno, sabato prossimo il memorial 'Giuliano Bianco'. Al via una serie di amichevoli per l'Imperiese

L'Imperiese Pallapugno torna in campo. Con il Memorial 'Giuliano Bianco', in programma sabato alle 14 allo sferisterio 'Gandolfo' di Dolcedo, prendono il via una serie di test amichevoli che alleneranno Raviola e compagni in vista della Supercoppa.

Ospite al memorial 'Bianco' sarà la rinnovata SubalCuneo, ex squadra del capitano dolcedese. Alla battuta Battaglino ha preso il posto di Daziano, sostenuto da Corino alla spalla e da Rinaldi e Pesce ai fianchi. Martedì 7 marzo, a campi invertiti, le due squadre si fronteggeranno nuovamente mentre, dall'11 al 18 marzo andrà in scena il trofeo 'San Bernardo' che oltre alle compagini citate vedrà in campo anche Ceva.

Test-match che dovranno preparare la formazione di Aicardi alla Supercoppa che si disputerà il 25 marzo a Ceva, tra l'Imperiese e Cortemilia. E nuovamente si riproporrà la sfida Raviola contro Vacchetto.