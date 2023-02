Sanità, il centro prelievi mobile di Asl1 arriva anche a Vallebona (Foto)

A Vallebona arriva il centro prelievi mobile dell’Asl1 Imperiese. Ogni secondo venerdì del mese dalle 8 alle 9, infatti, un ambulatorio mobile stazionerà in via Giovanni XXIII n° 3 per offrire a tutti i cittadini il servizio degli esami ematochimici, come analisi del sangue e prelievi per gli esami di laboratorio.

“E' un camper, messo a disposizione dalla Regione Liguria, che servirà tutti i paesi dell'entroterra ligure per garantire il servizio alle persone esenti e non dal ticket" - fanno sapere dal comune di Vallebona - “Per info e prenotazioni rivolgersi alla farmacia di Vallebona in viale Europa n. 10 o chiamare il telefono 0184 259866”.

I cittadini potranno attendere il proprio turno presso la nuova e accogliente "Salabande".