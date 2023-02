Superbonus, Marco Scajola conferma: "Regione Liguria pronta ad acquistare i crediti, stop dal governo"

" L'aspetto più grave di tutta questa vicenda è che il Superbonus nasce da un provvedimento dello Stato, del governo Conte - ha dichiarato Scajola - quindi è incredibile che i cittadini non si possano fidare di misure che vengono adottate dallo Stato, che a distanza di tempo cambia idea su un provvedimento adottato dal governo. Io mi sento di comprendere anche le preoccupazioni dell'attuale governo, perché le scelte fatte dall'allora presidente Conte forse non avevano visto tutti i punti importanti prima di vagliare un tale provvedimento. Ma tant'è che questo provvedimento c'è, ha creato aspettative nei territori, ha creato lavoro, ha creato anche nuovi posti di lavoro che non possono essere assolutamente persi ".

"Con il presidente Toti e Regione Liguria ci siamo messi a disposizione anche per l'acquisto dei crediti così come hanno fatto altre Regioni italiane - ha aggiunto l'assessore regionale - questa azione è stata stoppata dal governo e quindi noi attendiamo che sia il governo a prendersi cura di migliaia di posti di lavoro che non possono andare in fumo per errori fatti dallo Stato, non dalle imprese e non dai cittadini. Se non lo farà il governo, saremmo noi Regioni ad adottare i provvedimenti più opportuni per i nostri territori: il lavoro e la crescita devono essere assolutamente tutelati".