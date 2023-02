Sanremo: Paolo Mereghetti ai 'Martedì Letterari' il 28 febbraio alle 18 al Teatro del Casinò

Martedì prossimo nel Teatro dell’Opera del Casinò alle 18 Paolo Mereghetti illustra il suo 'Il Mereghetti 30 anni di cinema' (ed. Baldini & Castoldi). Partecipa il dott. Walter Vacchino, patron del Teatro Ariston di Sanremo, presidente di Agis, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, della Liguria. L’incontro è inserito nel piano di Formazione dei docenti. Ingresso libero.

“Lasciatemelo dire con un po’ di orgoglio: non esiste in Italia ma probabilmente nemmeno in Europa (nel mondo, non so), un repertorio tanto ampio e documentato.” (Paolo Mereghetti Introduzione). A 30 anni dalla sua prima uscita, rimane un faro capace di illuminare la storia del cinema, i suoi protagonisti grandi e meno grandi, i suoi film noti e meno noti. Nella sua versione definitiva arriva a quota 35mila schede, con i film nuovi usciti negli ultimi due anni (aggiornati ai primi di settembre 2022), con un'abbondantissima selezione dei tanti titoli che le piattaforme sfornano quasi quotidianamente, ma anche con un capillare recupero di tantissimi 'vecchi' film, dalle pietre miliari del muto, dalle donne per troppo tempo dimenticate (Kinuyo Tanaka, Ann Hui) ai 'maestri' da riconsiderare e far conoscere (Mario Soldati, Joaquim Pedro de Andrade, Jean-Paul Rappeneau, Sadao Yamanaka, Tex Avery, Christian Petzold, Bertrand Blier, Koji Fukada) ai campioni del cinema popolare fino ad arrivare a Claude Lanzmann e ai suoi film che interrogano la Storia. E poi i grandissimi maestri, che per questa edizione sono stati rivisti riscrivendo completamente le schede dei loro film e riempiendo le possibili mancanze delle filmografie, da Ingmar Bergman a Akira Kurosawa, da Martin Scorsese a Kenji Mizoguchi, da Nagisa Oshima a Francis Ford Coppola a Federico Fellini a King Hu a Bernardo Bertolucci a Miklós Jancsó.

Giornalista e critico cinematografico italiano (n. Milano 1949). Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia con una tesi su O. Wells è stato collaboratore di diverse riviste quali Ombre rosse, Positif, Segnocinema, Reset e Linus. È autore del più celebre e diffuso dizionario dei film realizzato in lingua italiana Il Mereghetti che cura dal 1993. Nel 2001 ha vinto il Premio Flaiano per la critica cinematografica. Attualmente collabora con il Corriere della Sera, Radiotre e Rai 3.

Martedì 7 marzo alle 16. In collaborazione con lo Zonta di Sanremo, con la partecipazione della Zonta di Ventimiglia, Bordighera, Imperia e la Fidapa incontro con Tonia Cartolaro. La scrittrice e giornalista amato e apprezzato volto di SkyTg 24 si sofferma con il suo libro su 'Leadhers donne e storie di straordinaria normalità' (Sandelli).