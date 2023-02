Ventimiglia, controlli straordinari del territorio: pattuglione nel centro città e nella zona di Peglia (Foto e video)

Servizio straordinario di controllo del territorio delle forze dell’ordine, organizzato dal comitato ordine e sicurezza pubblica, questa mattina a Ventimiglia. Polizia, carabinieri e unità cinofila della guardia di finanza hanno controllato il centro della città e la zona di Peglia.

Le forze dell'ordine hanno perlustrato subito la stazione ferroviaria, dove si trovano sempre migranti in cerca di un modo per attraversare il confine. Una situazione non più tollerata da cittadini ma anche dagli autisti della Riviera Trasporti, che durante i servizi temono, ogni volta, di poterli investire, visto che bivaccano giornalmente nei pressi del capolinea degli autobus, o si preoccupano per la loro incolumità e quella dei passeggeri. Tra i molti stranieri fermati, alcuni avevano i documenti in regola, gli altri invece sono stati portati alla centrale di polizia per ulteriori accertamenti.

Gli agenti e i militari hanno, inoltre, perlustrato anche la zona dove sorgeva il Tennis Club Ventimiglia, che ora è diventato un luogo di bivaccamento. Gli stranieri sono riusciti ad entrare nella struttura, pare attraverso una finestra aperta all'ultimo piano, e l'hanno usata come rifugio, devastandola. Le persone che vivevano lì, in condizioni disumane, sono state portate via per ulteriori controlli. Sul posto erano presenti anche tecnici del Comune di Ventimiglia.

Non è la prima azione messa in atto dalle forze dell’ordine. Negli scorsi mesi si sono infatti svolti diversi controlli volti a contrastare l’immigrazione clandestina e a garantire la sicurezza pubblica.