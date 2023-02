Taggia: nuovo asfalto per Borgo San Martino, Longobardi "Intervento chiesto da tempo, ci sposteremo anche ad Arma"

Da alcuni giorni a Taggia sono iniziati nuovi lavori di asfaltatura. Le zone interessate sono state più volte segnalate all'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio. Il primo cantiere partito riguarda l'abitato di Borgo San Martino.



"Abbiamo impegnato complessivamente 35mila euro di risorse del Comune - commenta l'assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi - per dare una risposta concreta ai cittadini. In questa fase stiamo procedendo a rifare il manto stradale di una zona molto popolosa come Borgo San Martino e a breve ci sposteremo".

"Interverremo anche ad Arma di Taggia - conclude Longobardi - nella zona del lungomare, tra piazza Marinella e piazza Vittoria. In entrambi i casi si tratta di interventi necessari per mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente ammalorati e quindi potenzialmente pericolosi per tutti".