Buste paga, la provincia di Imperia fanalino di coda in Liguria

Buste paga più leggere in 22 province su 107 tra il 2019 e il 2021. In queste aree un lavoratore dipendente ha perso in media nel triennio 312 euro, a fronte di una crescita nazionale di circa 301 euro.

È quanto emerge dalle elaborazioni provinciali realizzate e diffuse pochi giorni fa dal Centro Studi Tagliacarne sulle voci che compongono il reddito disponibile a prezzi correnti. Per quanto riguarda Imperia le retribuzioni pro-capite sono di 6.665,26 euro con un aumento del 3,1 %, risultando l’ultima provincia della Liguria.