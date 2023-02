Imperia: il 18 marzo la 'Milano-Sanremo' ecco come transiterà la classicissima dal capoluogo

Torna come ogni anno la ‘Milano-Sanremo’ e anche i comuni della nostra provincia si preparano al passaggio della ‘Classicissima di Primavera’ che si svolgerà sabato 18 marzo.

Ad Imperia è stata emessa un’ordinanza per la regolamentazione del traffico viario in diverse zone della città. Dalle 10 e fino al termine della manifestazione, queste le restrizioni:

PIAZZA U. CALVI

- Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA AMENDOLA

- Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA BIANCHI

- Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA DANTE ALIGHIERI

- Nel tratto compreso tra l'intersezione con via Della Repubblica, l'intersezione con via Don Abbo e l'intersezione con via Manuel Belgrano, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA DELLA REPUBBLICA

- Su tutta la via, su ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIALE MATTEOTTI

- Nel tratto compreso tra Ponte Impero e l'intersezione con Via Cascione, su ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

CORSO GARIBALDI

- Su tutta la via, su ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA CASCIONE (tratto tra Via De Tommaso e Via Nizza)

- Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA D'ANNUNZIO

- Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA AURELIA (dir. San Lorenzo al Mare)

- A partire dall'intersezione con via Littardi, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Dalle 12 al termine della manifestazione:

VIA BONFANTE

- Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Il transito sulle strade interessate dalla manifestazione sportiva, verrà interdetto per il tempo ritenuto necessario dal Funzionario di P.S. preposto in zona e durante il periodo di interruzione saranno predisposte modifiche della viabilità sulle seguenti strade:

VIA DIANO CALDERINA

- All'intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli.

SALITA PERI

- All'intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA PALESTRO

- All'intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA GIACOMO AGNESI

- All'intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli.

- All'intersezione con via Giuseppe Maria Pira direzione obbligatoria diritto.

PIAZZA DANTE

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA DELLA REPUBBLICA

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

PONTE IMPERO

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIALE G. MATTEOTTI

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA CASCIONE (tratto tra Via De Tommaso e Via Nizza)

- Nel tratto compreso tra l'intersezione con corso Giuseppe Garibaldi (passo Foce) divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

ROTATORIA LARGO FALCONE BORSELLINO

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA NIZZA

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA AURELIA (dir. San Lorenzo al Mare)

- Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.