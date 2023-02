Calcio: questa sera l'Argentina Arma nel retour match di Coppa Liguria a Borgio Verezzi

Un'Argentina Arma a ranghi ridotti, a causa dei numerosi casi di influenza presenti all'interno della rosa, si presenterà questa sera alle 20, al campo ‘Comunale’ di Borgio Verezzi per disputare la gara di ritorno della Coppa Liguria.

Nell'incontro d'andata, disputatosi mercoledì 1° febbraio in casa dell'Argentina, terminò a reti bianche. Nel campionato di Seconda Categoria il Borgio Verezzi guida la classifica del girone B di Savona con 28 punti e, nell'ultimo incontro, ha raccolto soltanto un punto in casa del Dego, così come l'Argentina che, sul manto erboso di Camporosso, ha ottenuto un pareggio con il Cisano Calcio.

Per l'incontro di questa sera Marco Prunecchi ha convocato: Ventrice, Bruni, Conrieri, Valenzise, Calvini, Rotella, Crespi A., Crudo, Di Donato, Cutellé, Brizio, Orengo, Cuneo, Leggio.