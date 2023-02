Arti Marziali: ottima prestazione per la sanremese Valentina palagi alla 'European Cup' in spagna

Si è svolta lo scorso fine settimana la ‘European Cup’ di Fuengirola, in Spagna. Due le atlete italiane che hanno difeso il tricolore nella categoria -63Kg.

Tra queste la matuziana Valentina Palagi del Budo Sanremo che, all'esordio in una competizione di questo livello, è riuscita a mostrare la maturità necessaria per certi palcoscenici. Valentina comincia bene la giornata battendo al primo incontro un'atleta spagnola ma, agli ottavi e nonostante un'ottima partenza, ha ceduto il passo a una forte atleta lituana accedendo così al tabellone per il terzo posto che al primo incontro la vede vincere contro la rappresentante del Portogallo e poi perdere contro la francese Astier, bronzo di giornata.

"Siamo contenti della prestazione di Valentina - dichiara il tecnico del Budo, Nicola Gianforte - che è solo al primo anno in questa categoria ma ha dimostrato di riuscire a tenere il combattimento contro atlete ben più grandi ed esperte. Sicuramente la prestazione è figlia del percorso che sta facendo con il club, il nono posto (su 34 atlete provenienti da 15 paesi) è un risultato che è andato oltre alle nostre aspettative. Condivido la mia soddisfazione con tutto lo staff del club, i tecnici Pino Policchi, Nicholas Di Michele e tutto il gruppo di atleti che sta mostrando impegno e costanza negli allenamenti dalle classi di avviamento al Judo fino ai Veterans".