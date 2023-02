CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 22 febbraio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ANT-MAN AND THE WASP – QUANTUMANIA – ore 16.15 – 18.45 - 21.15 - di Peyton Reed - con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray – Azione/Avventura/Commedia - "Scott Lang ha salvato il mondo, insieme agli Avengers, poi ha scritto un libro e ora vive di quello. Sua figlia Cassie invece è un'attivista che non ha paura di mettersi nei guai con la polizia. Inoltre è anche un genio della scienza e con l'aiuto di Hank Pym e Hope Van Dyne ha ideato un sistema per sondare il regno quantico. Janet Van Dyne, che della sua lunga prigionia nel regno quantico preferisce non parlare, ne è all'oscuro e quando lo scopre è troppo tardi per fermare Cassie: il suo esperimento finisce per trasportare tutti in questa fantastica dimensione, dove si trova anche... il Conquistatore!…”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA – ore 16.30 - 19.15 – 21.15 - di Zavvo Nicolosi - con Colapesce, Antonio Di Martino, Stefania Rocca, Corrado Fortuna, Demetra Bellina - Commedia - "Lorenzo e Antonio erano grandi amici e avevano raggiunto il successo musicale con il duo 'I metafisici', ma Antonio è poi scomparso senza dare spiegazioni. Tre anni dopo, Antonio contatta la manager del duo e offre a Lorenzo un misterioso progetto che gli varrà un compenso di 90mila euro (esentasse). Pur riluttante, Lorenzo si reca a Palermo dove ritrova Antonio che gli propone di scrivere insieme un libro sulle leggende siciliane. I due intraprendono un viaggio di otto giorni durante il quale incontreranno i personaggi più strani, da un ‘coro degli albini’ a un pirata siculo, da un sedicente discendente di Shakespeare a un gruppo di fan di Jim Morrison, da un impersonatore di Re Artù a una fila di garibaldini nostalgici, più i membri dell'Antico Ordine Semenita che dovrebbe aiutare Antonio a connettersi con l'Albero Cosmico…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- TRAMITE AMICIZIA – ore 20.30 - di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gugliucci - Commedia - "Lorenzo è il proprietario di un'agenzia, ‘Tramite amicizia’, in cui si offre come amico a noleggio. Affabile, premuroso, gentile, è l'amico perfetto... Questa volta però a chiedergli aiuto sono i suoi stessi familiari, dipendenti di una fabbrica di dolci che il proprietario, Alberto Dessè, sentendosi estremamente solo, vuole vendere mettendo dunque a rischio centinaia di posti lavoro. Lorenzo dovrà quindi lanciarsi nella missione (im)possibile di diventare suo amico per cercare di convincerlo a cambiare idea…”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- NON COSI’ VICINO – ore 16.30 - 18.30 - di Marc Forster - con Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Cameron Britton - Commedia - "Otto Anderson, rimasto da poco vedovo, è un uomo rigido e incapace di relazionarsi con gli altri. Se la prende con qualunque persona che non rispetta alla lettera i regolamenti. Quando qualcuno entra senza permesso con l'auto nell'area riservata dove c'è anche il suo appartamento o non fa correttamente la raccolta differenziata, ci pensa lui a farglielo notare. Ogni giorno organizza infatti una ronda per controllare se c'è qualcosa che non va. In più non si è mai ripreso dalla morte della moglie Sonya a cui era legatissimo e programma il suicidio in più di un'occasione. A movimentare improvvisamente la sua esistenza c'è l'arrivo di Marisol e del marito che hanno affittato una casa di fronte alla sua. La giovane donna, già madre di due bambine e in attesa del terzo, irrompe come un uragano nella sua vita e tra loro nasce gradualmente un'amicizia che resterà per sempre…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it