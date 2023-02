Sanremo: in visita domani delegazione della Fondazione Nobel e dell’Ambasciatore Svedese in Italia Jan Björklund

Visita a Sanremo, domani, di Sua Eccellenza l’Ambasciatore Svedese in Italia Jan Björklund, il quale sarà ricevuto dal sindaco Alberto Biancheri, dal vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e dal Presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Enrico Lupi.

La visita dell’Ambasciatore avviene in occasione della presenza a Sanremo di una delegazione della Fondazione Nobel formata dall’executive director Vidar Helgesen, dal consigliere generale Per Josefsonm, dal project manager Fredrik Agmén e dall’events director Åsa Vestersköld.

L’incontro tra l’Ambasciatore e la Fondazione Nobel avverrà a Palazzo Bellevue e si inserisce nell’ambito di quella tradizione che, sin dalle origini, ha unito la nostra riviera al premio Nobel: grazie alla sinergia tra Comune, Regione Liguria e Camera di Commercio, i fiori di Sanremo arricchiranno ancora le celebrazioni di dicembre di Stoccolma, all’interno della cerimonia dei Nobel sul palco della Konserthuset, la sala dei concerti che tradizionalmente ospita l’evento.

Il sindaco riceverà la delegazione assieme agli assessori Sara Tonegutti (floricoltura), Giuseppe Faraldi (turismo) e al Segretario generale, Monica Di Marco.

Il Presidente Lupi sarà accompagnato dal Segretario generale Marco Casarino, dalla dott.ssa Beba Molinari e dal dr. Ilario Agata, direttore dell'Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria.

«Siamo molto lieti – commenta il sindaco Alberto Biancheri - di ricevere la visita dell’Ambasciatore Svedese in Italia Jan Björklund e la delegazione della Fondazione Nobel. Le nostre due comunità sono legate da uno storico rapporto di amicizia che affonda le sue radici nel 1800, grazie al suo più illustre cittadino, Alfred Nobel, e che nel corso del tempo è cresciuto sviluppandosi anche in chiave turistica e commerciale. L’incontro è l’occasione per riconfermare la presenza dei fiori di Sanremo alla cerimonia dei Premi Nobel a Stoccolma, grazie all’impegno congiunto con Regione e Camera di Commercio, che avranno così l’opportunità di una nuova, importante vetrina internazionale dopo quella avuta in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo».

«Ringrazio tutti i soggetti coinvolti in questa operazione che porterà alla tradizionale fornitura di fiori a Stoccolma per la festa dei Nobel – dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – e soprattutto metterà in luce l’importanza delle collaborazioni reciproche a partire dal simbolo della Riviera, che sono i nostri fiori, sino a manifestare ufficialmente un rapporto di amicizia tra i due Paesi e un legame storico, come testimonia la stessa Villa Nobel a Sanremo. Un modo anche di ricordare la rilevanza della Liguria come leader nazionale nella produzione di fiori e piante, che rappresenta in volume circa il 30% della produzione nazionale, e innanzitutto una eccellenza identitaria della nostra regione nel mondo».

«La Camera di Commercio “Riviere di Liguria” – aggiunge il presidente Enrico Lupi - saluta con favore la presenza dell’ambasciatore svedese in Italia Jan Bjorklund e della delegazione della Fondazione Nobel finalizzata alla valorizzazione dei fiori di Sanremo per le celebrazioni di dicembre in occasione della cerimonia di consegna dei prestigiosi Premi. Storicamente la Camera di Commercio in rappresentanza del comparto floricolo e agroalimentare unitamente al comune di Sanremo e alla Regione Liguria partecipa non solo alla fornitura dei fiori ma in maniera proattiva a tutte le iniziative che possono creare incoming turistico dalla Svezia ai nostri territori».

La delegazione della Fondazione Nobel ha chiesto di visitare il Mercato dei Fiori, dove saranno ricevuti dal presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero e dal direttore Franco Barbagelata e di incontrare “Alfred Nobel International Association Sanremo”, nella persona del presidente Roberto Pecchinino, del direttore Enrico Oliva e di Sergio Viglietti. Poi si recheranno a Villa Nobel. Seguirà, infine, una breve visita della città e delle aziende floricole.