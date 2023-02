Una lettrice ringrazia il dottor Giuseppe Garo "per la grande competenza e il grande impegno"

"Buongiorno, scrivo alla vostra redazione per segnalare la grande competenza e il grande impegno dimostrato dal dottor Giuseppe Garo, foniatra, che mi segue da 2 anni ormai nel percorso di una malattia che solo il nome spaventa: Sla. Grazie a Dio per ora sto bene nonostante mille problemi del caso ma ci tenevo a fare conoscere la realtà della foniatria e che non esiste solo la parte negativa della sanità ma anche, per fortuna, pagine positive.



Anna Barbieri”.