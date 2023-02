Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 22 a domenica 26 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO



SANREMO



9.00. Conferenza annuale del Laboratorio Internazionale per l’Educazione che Ispira la Pace, associazione promossa dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e dal Comune di Sanremo. Villa Ormond, anche domani (più info)



10.00. Inaugurazione mostra ‘Oltre quel muro - la resistenza nel campo di Bolzano 1944 -1945’ alla presenza del Segretario Nazionale dell'Associazione Nazionale degli Ex Deportati nei Campi Nazisti Leonardo Visco Gilardi, figlio di Ferdinando Visco Gilardi, importante figura del CLN Alta Italia e deportato politico nel Durchgangslager di Bolzano. Sala Consiliare di Palazzo Nota, fino al 26 febbraio



21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per Sanremaschi e Sanrefemmine di tutte le età organizzati dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Sede della Compagnia in Piazza Cassini 13, partecipazione libera (tutti i mercoledì fino al 10 maggio)

IMPERIA



13.30. Escursione a San Lazzaro e Lucinasco accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo al Pump Track, info e prenotazioni 337 1066940



21.00. Per la Rassegna ‘Imperia, stand-up!’, diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte, spettacolo ‘Ivano Bisi e Pietro Casella show’. Cinema Centrale in via Cascione 52 (15 euro, biglietti acquistabili su Mailticket)

VENTIMIGLIA

16.00. ‘Shakleton e la furia dei ghiacci’: conferenza di Alessandro Chiabra, studioso di storia e tradizioni del territorio, con ricostruzione dell'esplorazione dell’Antartide, nell’anno in cui ricorre il centenario della morte di Ernst Shakleton. A cura della Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia. Centro Polivalente Sant’Agostino in piazza Bassi 1 (2° piano), partecipazione gratuita

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



DIANO MARINA



9.00-17.00. In occasione del carnevale dianese, il Museo Civico è accessibile con uno speciale biglietto ridotto da tutti i suoi visitatori con una maschera. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA



CHIUSAVECCHIA



14.30. Presentazione con dimostrazione pratica in campo del prototipo di esoscheletro realizzato nell’ambito del SEOL (esoscheletri passivi nello svolgimento delle principali operazioni colturali dell’olivicoltura ligure). Alle 16, test di laboratorio e sul campo, a cura dell’Ing. Mirko Job, con dimostrazione pratica di utilizzo del prototipo di esoscheletro SEOL. Azienda Fratelli Merano, via Lucinasco 2



FRANCIA

NICE



14.30. Per il Carnevale di Nizza, battaglia di fiori in Place Masséna (i dettagli a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO



SANREMO

9.00. Il Plogging in città: giornata di incontro sportivo ed ambientale con raccolta nelle aree di Portovecchio, Pista Ciclopedonale, Pian di Nave, spiagge pubbliche da Arenella al Morgana di oggetti abbandonati. Iniziativa a cura del Panathlon Sanremo, Scuole Medie ‘Calvino’, Consolato del Mare. inizio e termine incontro di fronte al forte di Santa Tecla (verranno consegnati sacchetti, guanti e pinze)

15.00-18.00. Mostra ‘Oltre quel muro - la resistenza nel campo di Bolzano 1944 -1945’ con 26 pannelli dove vengono presentati per la prima volta decine di documenti inediti. Sala Consiliare di Palazzo Nota, fino al 26 febbraio

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



DIANO MARINA



9.00-17.00. In occasione del carnevale dianese, il Museo Civico è accessibile con uno speciale biglietto ridotto da tutti i suoi visitatori con una maschera. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.00. Per la Stagione teatrale 22/23, ‘A Nanna dopo Carosello’: spettacolo muisical-teatrale di Clara Costanzo con Clara Costanzo, Francesca Rapetti (flauto, percussioni). Roberto Izzo (violino, tastiera). Teatro del Politeama dianese (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MENTON



21.00. ‘Fête du Citron 2023: sfilata notturna illuminata sulla Promenade du Soleil (più info e acquisto biglietti a questo link)



MONACO



20.00. ‘Andrea Chénier’ di Umberto Giordano: dramma storico in 4 atti. Direzione musicale Marco Armiliato, Direzione scenica Pierfranco Maestrini. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





VENERDI’ 24 FEBBRAIO



SANREMO



15.00-18.00. Mostra ‘Oltre quel muro - la resistenza nel campo di Bolzano 1944 -1945’ con 26 pannelli dove vengono presentati per la prima volta decine di documenti inediti. Sala Consiliare di Palazzo Nota, fino al 26 febbraio

16.00. Per l’Unitre, conferenza di Danila Allaria ed Ivano Ferrando dal titolo ‘La Val Roja e la Ferrovia delle Meraviglie’. Sala consiliare Museo Civico (più info)

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

BORDIGHERA



10.00-13.00. ‘Formare gli sguardi, Educazione al linguaggio visivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività’: proiezione del film di Carolina Cavalli ‘Amanda’ + tavola rotonda con la regista. Evento a cura dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e Associazione Women in Film, TV & Media Italia (WIFTM Italia). Cinema Olimpia

17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



TAGGIA



17.00. Per la Festa di San Benedetto Revelli, presentazione libro ‘Taggia Rievocata’ di Fulvio Cervini e Valter Martini. Confraternita di San Sebastiano e Fabiano, in Piazza Cavour (più info)

21.00. Per la Festa di San Benedetto Revelli, Messa in costume al Santuario Madonna Miracolosa di Taggia (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

DIANO MARINA



9.00-17.00. In occasione del carnevale dianese, il Museo Civico è accessibile con uno speciale biglietto ridotto da tutti i suoi visitatori con una maschera. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

16.30-19.00. Per la rassegna Culturale ‘I Venerdì della conoscenza', conferenza dal titolo ‘Quale futuro per l'energia?’ con il Dr. Nicola Armaroli, Dr. Luciano Cinotti, Prof. Giorgio Einaudi, Dr.ssa Lucia Scajola. Sala Consigliare del Comune, partecipazione libera

21.00. Per il ‘Carnevale Dianese 2023’, ‘Sciaratto by Night’: festa in maschera ‘al solito posto’ con premiazione della maschera più bella



CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. ‘Allerta Rossi’: spettacolo tributo a Vasco Rossi + ceriminia di consegna dell’assegno al vincitore del bando di ACEB 2022, a Industrie Musicali APS di Vallecrosia, col progetto sociale ‘Industrie Musicali Band’, musica d’insieme per giovani dai 12 ai 18 anni. Centro polivalente Giovanni Falcone, prenotazione obbligatoria 345 8517448 (dopo le 17)

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Clownerentola’ di e con l’Officina Teatrale sulla strada di Grock (Imperia). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)

FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2023: tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 26 febbraio (più info)

MENTON



20.30. Gala di chiusura de la Fête du Citron2023 con concerto tributo ai Queen a cura del cantante Giuseppe Maggioni. Casino Barrière (più info)

MONACO



20.00. Concerto ‘Recital András Schiff’ con András Schiff (pianoforte). Auditorium Rainier III (più info)



SABATO 25 FEBBRAIO



SANREMO



10.00-18.00. Mostra ‘Oltre quel muro - la resistenza nel campo di Bolzano 1944 -1945’ con 26 pannelli dove vengono presentati per la prima volta decine di documenti inediti. Sala Consiliare di Palazzo Nota, fino al 26 febbraio (h 10/12-15/18)

10.30-12.00. Corso di Massaggio infantile’ condotto dall’ostetrica Valentina Guglielmetti, insegnante di massaggio infantile in formazione presso l’AIMI (primo di 5 incontri gratuiti). Sede del Cav in Corso Cavallotti 250, fino al 25 marzo, info 388 5880418

11.55. Festival della Vela: tappa conclusiva del Campionato West Liguria. Partenza prima regata nel golfo antistante la città (più info)



17.00. Convegno sulla storia del Pomodoro Ciliegino raccontata dal suo artefice Franco Schilirò Rubino, socio fondatore del Rotary Club Paternò Alto Simeto appartenente al Distretto 2110, Sicilia-Malta. Evento a cura del Rotary Club Sanremo Hanbury. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

21.00. ‘L’esuberante vitalità di Felix e la gioia serena di Ludwig’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gudni Emilsson e con Marton Kiss al pianoforte. In programma musiche di Mendelssohn-Bartholdy e Beethoven. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.15. ‘Il Belvedere’ & ‘Un posticino Tranquillo’; due atti unici di Aldo Nicolaj con Cinzia Cuppone, Marco Parodi, Antilia Molinari, Cristiano Peri, Amedeo Casella. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Cascione (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

21.00. ‘Tarantella’: spettacolo musical-teatrale a cura di Artemakia di Milo Scotton. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA





8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio



OSPEDALETTI

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

18.30. Pomeriggio Astronomico: appuntamento sulla ciclabile per raggiungere il punto di osservazione dove ammirare le luci del giorno spegnersi e apparire i protagonisti del cielo notturno. Osservazione di Luna, Giove, Venere, Marte, cometa ZTF e oggetti del cielo profondo. Durata un’ora e mezza circa. Zona Darsena, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

TAGGIA ARMA

10.00. Per la Festa di San Benedetto Revelli, apertura mercatino artigianato e prodotti tipici in Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini (più info)

15.00. Per la Festa di San Benedetto Revelli, rievocazione grande battaglia del 1625 al Campo Ippico (più info)

17.30. & 18.00. Per la Festa di San Benedetto Revelli, 2° Trofeo ‘La disfida dei rioni’ + Spettacolo di Cabaret con il comico ligure Enrique Balbontin (h 18)., Piazza Cavour (più info)



DIANO MARINA



9.00-17.00. In occasione del carnevale dianese, il Museo Civico è accessibile con uno speciale biglietto ridotto da tutti i suoi visitatori con una maschera. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per l’ultimo appuntamento della 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia messa in scena dagli Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare dal titolo ‘Sarto per Signora’. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

DOLCEACQUA



16.00. Ezio Greggio presenta il suo ultimo libro ‘N°1’, moderatore Maurizio Di Maggio (voce di Radio Monte Carlo). Sala Consiliare del comune, accesso libero con prenotazione obbligatoria: iat@dolceacqua.it o telefonando al +39 0184 206 666

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



14.00-17.00. ‘Carnevale fantastico’: grande appuntamento per grandi e piccini con un grande corteo e una folla di personaggi fantastici. Place de Gaulle (più info)

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2023: tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 26 febbraio (più info)



MONACO

9.00-19.00. Monaco Anime Game International Conference (MAGIC), evento aperto a tutti dedicato a diversi universi: Manga, Comics, Anime, Videogiochi e Pop Culture. A cura della Shibuya Productions. Grimaldi Forum Monaco, anche domani (più info)

20.00. ‘Andrea Chénier’ di Umberto Giordano: dramma storico in 4 atti. Direzione musicale Marco Armiliato, Direzione scenica Pierfranco Maestrini. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



14.30. Per il Carnevale di Nizza, battaglia di fiori in Place Masséna (i dettagli a questo link)

20.30. Per il Carnevale di Nizza, corso carnevalesco illuminato. Place Masséna (i dettagli a questo link)





DOMENICA 26 FEBBRAIO

SANREMO



10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Oltre quel muro - la resistenza nel campo di Bolzano 1944 -1945’ con 26 pannelli dove vengono presentati per la prima volta decine di documenti inediti. Sala Consiliare di Palazzo Nota (h 10/12-15/18)



10.55. Festival della Vela: tappa conclusiva del Campionato West Liguria. Golfo antistante la città. Premiazione al termine (più info)

19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna: fino a mezzanotte possibilità di esibirsi sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37



IMPERIA

9.30. Concerti per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori: concerti educativi secondo il format MUSA-ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Sala concerti della Libreria Ragazzi, via Amendola 24, prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

17.00. ‘Il Belvedere’ & ‘Un posticino Tranquillo’; due atti unici di Aldo Nicolaj con Cinzia Cuppone, Marco Parodi, Antilia Molinari, Cristiano Peri, Amedeo Casella. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Cascione (più info)

VENTIMIGLIA

14.30. Concerto di Carnevale con l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal M° Franco Crocco. Città alta

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43, prenotazione +39 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

TAGGIA



9.00 & 9.45. Festa di San Benedetto Revelli: apertura mercatino artigianato e prodotti tipici (h 9) + Ambientazioni Rioni Tabiesi (h 9.45-13.30). Piazza Eroi Taggesi, Via Roma e Viale Mazzini (più info)

14.30-16.15. Festa di San Benedetto Revelli: Esibizione dei gruppi storici. Via Soleri e Piazza Cavour (più info)

15.30. Festa di San Benedetto Revelli: Partenza da Piazza del Colletto del Corteo Storico formato dai musici, dai rappresentanti del Senato Genovese, dal Vescovo di Albenga con la corte, Gonfalone civico con scorta armata, dal Podestà, Priore e Anziani dai Rioni. Il percorso si snoda lungo i rioni del Colletto, San Dalmazzo, Bastioni, Ciazo, Orso, Confrarie, Pantano, San Sebastiano (più info)

16.30-17.30. Festa di San Benedetto Revelli: Grande finale con l’arrivo del corteo + lettura delle delibere e premiazioni. Piazza Cavour (più info)

DIANO MARINA

10.00 & 14.00. Per il ‘Carnevale Dianese 2023’, ‘Carnevale dei Bambini’ con truccabimbi , artisti di strada, musiche, giochi ed intrattenimento, premiazioni maschere (h 10) + Sfilata dei carri allegorici con gruppi mascherati, sbandieratori, bande musicali ed artisti di strada (h 14). Presenta Gianni Rossi. Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino

CERVO



10.00-16.30. Ultimo giorno della Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

CANNES

10.00-19.00. Festival International des Jeux 2023 (ultimo giorno): tornei, animazioni interattive, iniziazioni per principianti, conferenze, mostre, incontri con gli autori, illustratori ed editori dei giochi preferiti dai giovani e non solo. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

MONACO

9.00-19.00. Monaco Anime Game International Conference (MAGIC), evento aperto a tutti dedicato a diversi universi: Manga, Comics, Anime, Videogiochi e Pop Culture. A cura della Shibuya Productions. Grimaldi Forum Monaco, anche domani (più info)

MENTON



14.30. Per la Fête du Citron 2023 (ultimo giorno), sfilata dei Frutti d’Oro. Promenade du Soleil (più info)



NICE



16.00-19.00. Parata di chiusura del Carnevale di Nizza con cremazione del Re e spettacolo pirotecnico per chiudere alla grande questo grande Carnevale di Nizza 2023. Place Masséna (i dettagli a questo link)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate