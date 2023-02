Studenteschi provinciali di calcio a 5: tra i cadetti vittoria del Sanremo Ponente, nelle girls vince Diano Marina

Si è appena conclusa la fase provinciale dei campionati studenteschi di Calcio a 5 (categoria Cadetti). Sono scesi sul campo di Riviera dei Fiori di Imperia gli istituti comprensivi di: Sanremo Ponente, Arma, Cavour di Ventimiglia, Bordighera, Riva Ligure, Boine e Littardi di Imperia.

Dopo una lunga giornata la vittoria è andata al Sanremo Ponente, davanti al Comprensivo di Arma ed al Littardi di Imperia. Sono scese in campo anche le Cadette che, pur se in numero minore, hanno difeso e portato in alto il nome del proprio istituto. Vittoria del Comprensivo di Diano Marina, davanti al Littardi di Imperia e al Sanremo Ponente.

Si chiude così la fase provinciale: Imperia è una provincia in crescita, i ragazzi sono sempre più presenti sui campi di gioco e, dopo anni di pandemia, è tanta la voglia di ritornare a giocare e divertirsi tutti insieme.