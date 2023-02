Pallavolo: weekend ricco di impegni per la SdP Mazzucchelli, tutti i risultati

L'ultimo fine settimana è stato come sempre ricco di Pallavolo per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli. Sabato c'è stato il quinto raduno della selezione territoriale FIPAV, al quale hanno preso parte due atlete che militano tra le fila della Mazzucchelli: Marta Definis e Sofia Rainisio.



"Le 2 giovani giocatrici green hanno svolto un ottimo allenamento che, sicuramente, porterà dei benefici ad entrambe nel loro proseguo pallavolistico. - commentano dalla Mazzucchelli - Per quanto riguarda i vari campionati si è incominciato il weekend con l'incontro della selezione maschile U12X che alla palestra di Villa Citera avrebbe dovuto ospitare il Nova Volley. Il match è stato sfortunatamente rinviato a data da destinarsi. Stessa giornata, stesso impianto sportivo ma nel pomeriggio è andata in scena la partita tra la Conad City Mazzu e l'Imperia Volley valida per il campionato U13/F FIPAV".



"Gara a senso unico che ha visto la formazione matuziana prevalere su quella imperiese per 3 set a 0. Buona prestazione quella della squadra green che grazie ad ottime fasi di gioco sia in attacco che in difesa e grazie ad un'ottima coesione di squadra, ha potuto accaparrarsi questa importante vittoria ed è da segnalare anche il continuo e costante miglioramento della formazione matuziana che inizia a mostrare degli ottimi automatismi di gioco. - proseguono - La Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha fronteggiato nel pomeriggio del giorno successivo, alle ore 15 presso la palestra di Villa Citera, l'Imperia Volley nel match valido per il campionato U14/F FIPAV. Anche in questo caso ottima vittoria per la squadra della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli che grazie ad un netto 3/0 fa propria la partita e i 3 punti".



"Partenza un pò a rilento quella delle ragazze "green" che giocando con poca concentrazione hanno permesso alla formazione imperiese di prevalere inizialmente. Con il proseguo del primo set le atlete della "Arsa Mazzu" sono riuscite a reagire e grazie a buone ricezioni ed attacchi portati a segno, nonché ad una serie di ottime battute, sono riuscite a vincere il primo parziale di gioco. Nel secondo set , conquistata subito la battuta, la squadra si è portata subito sul 14 a 0, grazie anche ad una serie di ottimi servizi. Nel terzo set, causa anche qualche errore di troppo da parte del team matuziano, si è potuto assistere ad un parziale più equilibrato, dove però la formazione della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli è riuscita infine a prevalere. Vittoria che consolida la posizione in classifica della squadra "Mazzu" che grazie a prestazioni sempre più convincenti sta dimostrando come la squadra sia in ottima crescita".



"Nella mattinata di domenica, presso il Palasport comunale di San Lorenzo al Mare, la squadra Conad City Mazzu ha dovuto affrontare in una trasferta impegnativa, la formazione Nova Volley nella partita valida per il campionato U13/F CSI. - aggiungono dalla Mazzucchelli - Incontro molto complicato per le giovani atlete green che con nonostante le difficoltà riscontrate a partita in corso, sono riuscite ad imporsi sul "Nova" per 2/1 mostrando anche a tratti buone fasi di gioco.Discostandoci per un momento dalle partite dei rispettivi campionati, è doveroso far presente che la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli abbia ricevuto un importantissimo riconoscimento a livello Nazionale. La società matuziana ha infatti ottenuto l'ambitissimo certificato di qualità per l'attività giovanile maschile e femminile 2022-24".



Quest'importante onorificenza è l'ulteriore conferma di come il motto della società, "pallavolo di qualità", sia sempre il punto cardine della stessa e di come ogni giorno ogni membro della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli lavori duramente per mantenere alto questo ideale. "Un prestigioso riconoscimento che ci gratifica e ci incoraggia a continuare a lavorare con il massimo impegno. Un grazie speciale a tutti i genitori, allo staff dei dirigenti, agli arbitri associati e ai segnapunti, agli allenatori, ai vari smartcoach e collaboratori tecnici, sponsor, alle Aziende Mazzucard ma soprattutto, un enorme grazie ai vari ragazzi e ragazze che ogni giorno danno il massimo in campo e fuori per rendere possibile in sogno Mazzu" - ha detto con soddisfazione la presidente Maria Rita Galliano.