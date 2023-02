Pallamano, trasferta negativa per l'Abc Bordighera: l'under 17 perde contro il Crenna (Foto)

Fine settimana negativo per la squadra di pallamano dell’Abc Bordighera. L’under 17, durante la partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato italiano under 17, è stato sconfitto dal Crenna.

“Netta sconfitta dell'Abc sul campo della squadra più forte del girone. Nonostante una prestazione generosa dei nostri ragazzi la differente prestanza fisica e la maggiore esperienza hanno fatto la differenza fin dall'inizio della gara" - fa sapere l’Abc Bordighera - “Nel primo tempo la squadra casalinga va in vantaggio di dieci gol rispetto all'Abc. Nel secondo tempo i nostri ragazzi hanno cercato di recuperare il gap ma la maggior fisicità e tecnica dell'avversario non hanno permesso la rimonta. La partita è terminata così: Crenna 33- ABC 18”.

“L'incontro - sottolinea il tecnico - nonostante il risultato servirà nel percorso di crescita intrapreso dalla squadra. Sugli scudi la prestazione dell'unico pivot di ruolo presente Riccardo Spolverini. Come sempre la società ringrazia tutti i supporter e gli sponsor”.

La società dell’Abc ringrazia “tutta la dirigenza e lo staff tecnico del Crenna e il medico presente sul campo di gioco per aver aiutato i nostri ragazzi anche fuori dal campo ed essersi presi cura di un nostro ragazzo infortunatosi durante una fase di gioco. Il loro comportamento è stato davvero lodevole".