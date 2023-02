Ventimiglia: il Partito Socialista alle prossime elezioni Amministrative, al lavoro con il centrosinistra

Anche a Ventimiglia il Partito Socialista è impegnato per le prossime elezioni comunali. Nella città di confine, come in tutte le città della provincia, i socialisti lavorano con le altre forze del centrosinistra, a cominciare dal Partito Democratico, per la costruzione di proposte politiche aperte e sfidanti e per contribuire a costruire una nuova prospettiva di governo lontana al contempo sia dai diversi conservatorismi e dalle proposte vaghe e indeterminate che si agitano nel territorio.

“Anche nella nostra città – evidenziano Adriano Biancheri (segretario provinciale Psi) e Riccardo Caboni (coordinatore della zona Intemelia) - quindi crediamo sia giunto il tempo di una proposta giovane e credibile che sappia interpretare i tempi e aprirsi alle tante sensibilità presenti nella società intemelia. I socialisti ci sono e daranno il loro contributo per una Ventimiglia che guarda avanti”.