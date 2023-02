Ventimiglia: Corsi & Percorsi con la Coop, domani "Shakleton e la furia dei ghiacci"

Domani, mercoledì 22 febbraio, alle 16, presso il Centro Polivalente Sant’Agostino in piazza Bassi 1 (2° piano) a Ventimiglia, si terrà l'incontro "Shakleton e la furia dei ghiacci". L'appuntamento rientra nell’ambito del programma di attività sociali “Corsi & Percorsi” di Coop Liguria e organizzato dalla Sezione Soci della città di confine.



"La conferenza di Alessandro Chiabra, studioso di storia e tradizioni del territorio, ricostruisce una straordinaria vicenda di esplorazione dell’Antartide, nell’anno in cui ricorre il centenario della morte di Ernst Shakleton, e offre uno spunto per riflettere sul cambiamento climatico. - spiegano dalla Sezione Soci Coop di Ventimiglia - Il tema, di grande attualità, è al centro delle azioni di Coop per l’ambiente".



"Proprio di recente, in occasione dalla Giornata nazionale del risparmio energetico, Coop ha promosso due giorni di attivismo artistico-ambientale con l’iniziativa nazionale “Accendiamo il futuro”, che ha portato a Roma 100 giovani under 30 provenienti da tutta Italia per collaborare alla riqualificazione di un’area urbana dove è stato realizzato un grande murale con vernice mangia-smog. L’incontro è gratuito e aperto a tutti e si concluderà con un rinfresco" - concludono.